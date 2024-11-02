Ekim Ayında İhracatta Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihracatta önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Bakan Bolat, Ekim ayında dış ticarette cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını belirterek, bu rekorun Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu vurguladı. Ekim ayı ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 23,6 milyar dolara yükseldiği ve bu rakamın cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Antalya’da konuşan Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin ihracat performansının son aylarda istikrarlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekti. “Ekim ayında da gelen bu rekorla birlikte, son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekorunu kırmayı başardık,” diyen Bolat, Türkiye’nin ticaret potansiyelini daha da artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

İhracattaki İstikrarlı Büyüme

2024 yılının ilk 10 ayına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Bolat, bu dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 216,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye’nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini söyleyen Bolat, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için ihracatın stratejik önemine vurgu yaptı. “Yılın ilk 10 ayında gösterdiğimiz performans, ihracatın Türkiye ekonomisi için ne kadar kritik bir itici güç olduğunu gösteriyor,” dedi.

Rekorun Ardındaki Stratejiler

Bakan Bolat, Türkiye’nin ihracat başarısının tesadüf olmadığını ve bu başarıyı destekleyen çeşitli ekonomik politikaların olduğunu belirtti. Üretim kapasitesinin artırılması, yeni pazarların keşfedilmesi ve sanayicilere verilen destekler gibi faktörlerin ihracatı yükselttiğini ifade eden Bolat, küresel zorluklara rağmen Türkiye’nin bu süreçte güçlü kaldığını söyledi. Bakan, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ve ticaretin sürdürülebilir şekilde gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Pazarlar ve Gelecek Hedefleri

Bakan Bolat, Türkiye’nin ihracatta daha büyük hedeflere ulaşmak için yeni pazarlara yöneldiğini de belirtti. Özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki iş fırsatlarının değerlendirildiğini söyleyen Bolat, “Hedefimiz, sadece mevcut pazarlarımızı genişletmek değil, aynı zamanda yeni fırsatlar yaratmak ve ülkemizin ticaret hacmini daha da büyütmek,” dedi. İhracatın çeşitlendirilmesi için farklı sektörlerdeki yenilikçi adımların atıldığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ihracatının artmasında etkili olan sektörleri de değerlendiren Bolat, sanayi, tarım, savunma ve teknoloji alanlarındaki ihracat artışlarının dikkat çekici olduğunu ifade etti. “Özellikle sanayi ürünleri ve yüksek teknolojili üretimler, ihracatımızın lokomotifi olmaya devam ediyor,” diyerek ihracatın katma değerini artırmaya yönelik adımların sürdüğünü vurguladı.

Küresel Ekonomik Koşullar ve Türkiye’nin Dayanıklılığı

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye’nin ticaretteki dayanıklılığı ve adaptasyon kabiliyeti, bu rekorların gelmesinde önemli bir faktör oldu. Bakan Bolat, dünya ticaretinde yaşanan daralmalara rağmen Türkiye’nin büyüme göstermesinin stratejik adımların doğru atıldığını kanıtladığını belirtti. “Dünyada ticaretin yavaşladığı bir dönemde biz rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu da Türkiye’nin güçlü ekonomik yapısını ve ihracatçılarımızın azmini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.