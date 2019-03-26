Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya tehdidi

Yapılacak çalışmalarla 360 tonluk kaya tehdidinin kaldırılması planlanıyor. Riskli görülen kaya kütlesinin düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sonra geliniyor. Kaya tehditlerine karşı endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen "yamaç ıslah çalışması"nın büyük bölümü tamamlandı. Bugüne kadar 4 bin ton ağırlığında kaya temizlendi.

Çalışmalar sonucu manastır 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.