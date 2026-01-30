Dolar
43,5053 %0.21
Euro
51,8690 %-0.39
Gram Altın
7.092,01 % -5,82
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi

Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, uluslararası spor camiasında önemli bir başarıya imza atarak Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) Başkan Yardımcılığına seçildi. Aksu, federasyonun yönetiminde daha geniş bir sorumluluk üstlenerek, engelli sporlarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Seçim Süreci ve Aksu'nun Rolü

Dr. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürüttüğü görevine ek olarak, İstanbul'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu seçim, Aksu'nun federasyon içindeki etkisini artırırken, engelli sporlarının uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde temsil edilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aksu'nun katılımıyla birlikte, federasyonun önceliklerinin hayata geçirilmesi sürecinde koordinasyonun ve temsil kapasitelerinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Dr. Aksu'nun Vizyonu ve Hedefleri

Dr. Aksu, Başkan Yardımcılığı görevine ilişkin yaptığı açıklamada, "World Abilitysport Yönetim Kurulu’nda yürüttüğüm çalışmaları, Başkan Yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları; ortak akıl ve iş birliğiyle, somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Aksu'nun engelli sporları alanındaki kararlılığını ve gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Paralimpik Sporların Geleceği İçin Umut Verici Gelişmeler

Dr. Murat Aksu’nun uzun yıllara dayanan paralimpik sporlar alanındaki deneyimi, uluslararası spor yönetişimi konusundaki bilgisi ve kapsayıcı spora olan bağlılığı, yeni görevinde kendisine önemli bir avantaj sunuyor. Dünya genelinde engelli bireylerin spor alanında daha fazla yer alması için atılacak adımlar, Aksu’nun liderliğinde daha etkili bir şekilde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, World Abilitysport’un gelecekteki projeleri ve stratejileri, Aksu’nun katkılarıyla şekillenecek.

Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu: Gözler Yılın İlk Enflasyon Verisinde
Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu: Gözler Yılın İlk Enflasyon Verisinde
#Ekonomi / 30 Ocak 2026
Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Maryam Khalilova, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Maryam Khalilova, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
#Gündem / 30 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
Spor
Fenerbahçe'ye Kötü Haber: İsmail Yüksek Sakatlandı
Fenerbahçe'ye Kötü Haber: İsmail Yüksek Sakatlandı
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akay Hayatını Kaybetti
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akay Hayatını Kaybetti
Ufuk Özkan'dan Sevindiren Gelişme: Donör Belirlendi, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı
Ufuk Özkan'dan Sevindiren Gelişme: Donör Belirlendi, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı
Düşen Snowboardını Almak İçin Telesiyejde Asılı Kaldı
Düşen Snowboardını Almak İçin Telesiyejde Asılı Kaldı
Uğur Vergili Kimdir, Neden Tutuklandı? İnşaat Sektöründeki Rolü Ne?
Uğur Vergili Kimdir, Neden Tutuklandı? İnşaat Sektöründeki Rolü Ne?
Sağlıkta Yönetici Atamalarında MEB Örneği Gündemde
Sağlıkta Yönetici Atamalarında MEB Örneği Gündemde
Dolar Kuru 30 Ocak 2026'da 43,50 TL Seviyesinde İşlem Görüyor
Dolar Kuru 30 Ocak 2026'da 43,50 TL Seviyesinde İşlem Görüyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft