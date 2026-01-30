Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, uluslararası spor camiasında önemli bir başarıya imza atarak Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) Başkan Yardımcılığına seçildi. Aksu, federasyonun yönetiminde daha geniş bir sorumluluk üstlenerek, engelli sporlarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Seçim Süreci ve Aksu'nun Rolü

Dr. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürüttüğü görevine ek olarak, İstanbul'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu seçim, Aksu'nun federasyon içindeki etkisini artırırken, engelli sporlarının uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde temsil edilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aksu'nun katılımıyla birlikte, federasyonun önceliklerinin hayata geçirilmesi sürecinde koordinasyonun ve temsil kapasitelerinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Dr. Aksu'nun Vizyonu ve Hedefleri

Dr. Aksu, Başkan Yardımcılığı görevine ilişkin yaptığı açıklamada, "World Abilitysport Yönetim Kurulu’nda yürüttüğüm çalışmaları, Başkan Yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları; ortak akıl ve iş birliğiyle, somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Aksu'nun engelli sporları alanındaki kararlılığını ve gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Paralimpik Sporların Geleceği İçin Umut Verici Gelişmeler

Dr. Murat Aksu’nun uzun yıllara dayanan paralimpik sporlar alanındaki deneyimi, uluslararası spor yönetişimi konusundaki bilgisi ve kapsayıcı spora olan bağlılığı, yeni görevinde kendisine önemli bir avantaj sunuyor. Dünya genelinde engelli bireylerin spor alanında daha fazla yer alması için atılacak adımlar, Aksu’nun liderliğinde daha etkili bir şekilde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, World Abilitysport’un gelecekteki projeleri ve stratejileri, Aksu’nun katkılarıyla şekillenecek.