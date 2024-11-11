"Sezen Aksu’dan Uzak Şehir’e Özel Şarkı: 'De Mardin'"

Türk müziğinin duayen ismi Sezen Aksu, Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir için kaleme aldığı "De Mardin" şarkısıyla yeniden gündemde. 11 Kasım Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak olan dizinin müziği, Minik Serçe’nin özel bir eseriyle taçlanıyor. Mardin’de geçen hikaye, hem güçlü kadın hikayeleri hem de müzikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

“De Mardin” ile Tarihe Dokunuş

Sezen Aksu, Joaquin Rodrigo’nun ünlü gitar konçertosunu Türkçe’ye uyarlayarak “De Mardin” adıyla yeni bir eser yarattı. Bu özel parça, Mardin’in tarihi dokusunu ve kadınlarının yaşadığı zorlukları şiirsel bir şekilde ele alıyor. Sezen Aksu, bu şarkıyı tüm kadınlara ithaf ettiğini belirterek, “Kadınların çilesi, isyanları ve tevekkülleri bu coğrafyanın bir gerçeği. Şarkım, susturulan tüm kadınların sesi olsun,” dedi.

Şarkının sözlerini yazmak için haftalarca çalışan Aksu, yüzlerce satır yazdıktan sonra bu özel eseri ortaya çıkardı. Eser, aynı zamanda toplumsal bir mesaj taşıyor; kadınların susmayan sesini ve mücadelelerini bir kez daha gündeme taşıyor.

Yeni Keşifler ve Özgün Yorumlar

“De Mardin” şarkısı, Sezen Aksu’nun müzik dünyasına kazandırdığı Tuba Önal ve Sibel Gürsoy’un vokalleriyle ses buldu. Düzenlemesi Atakan Ilgazdağ tarafından yapılan eserin mix’i Murat Bulut, tonmaysterliği ise Arzu Alsan imzası taşıyor. Fiorecantu’nun özgün yorumu ise esere ayrı bir derinlik kazandırıyor.

Şarkının sözleri ise Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini bir şiir gibi işliyor. Aksu’nun kaleminden dökülen şu dizeler, parçanın etkileyici atmosferini ortaya koyuyor:

“De Mardin de hadi, en imtiyazsız, en yok, en kayıt dışı,

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı,

Anlatmalı esasını hadi...”

Bir Kadın Mücadelesinin Hikayesi

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, bir annenin oğluyla verdiği özgürlük mücadelesini konu alıyor. Albora ailesinin karmaşık iktidar savaşları ve etkileyici aşk hikayeleriyle harmanlanan dizi, izleyicilere hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde, “De Mardin” şarkısı izleyicilerle buluşacak. Bu anlamlı eserin, dizinin dramatik atmosferine derinlik katması bekleniyor.

Sezen Aksu’dan Sosyal Mesaj

Sezen Aksu, sadece şarkısıyla değil, toplumsal duyarlılığıyla da bir kez daha hayranlık uyandırıyor. Kadın haklarına dikkat çektiği bu eserle, Mardin’in kadınlarına ve tüm susturulmuş kadınlara ses oluyor. Usta sanatçı, şarkısını şu sözlerle özetliyor: “Bu şarkı, kadının tarih boyunca verdiği mücadelenin bir yankısıdır. Susturulmuş seslere bir nefes olabilirse ne mutlu.”

Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Dizi, hikayesi kadar müzikleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor.