Sevda Erginci’den Samimi İtiraflar: “1,59 Boyumla Üç Hamburger Yiyorum!”

Başarılı oyuncu Sevda Erginci, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”da, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle duygusal yeme bozukluğu üzerine yaptığı itiraflar ve erkekler hakkındaki düşünceleri, gündeme damga vurdu. Erginci, yemek yeme alışkanlıklarından, kişisel zorluklarına kadar pek çok konuya değindi.

“1,59 Boyumla Üç Hamburger Yiyorum”

Erginci, duygusal yeme bozukluğundan muzdarip olduğunu belirterek, yalnızlık ve kötü hissettiği zamanlarda aşırı yediğini söyledi. Oyuncu, “Duygusal yeme bozukluğu, terapistimle konuştuğum bir şey. Kendimi yalnız hissettiğimde neler yediğime inanamazsınız. Üç hamburger söyleyip şu 1,59’luk boyumla yemişliğim var. Erkek arkadaşlarım, ‘Nasıl oluyor bu iş?’ diye dalga geçiyor” sözleriyle gülümsetti.

Hasan Can Kaya Programındaki Çıkışı Gündem Oldu

Sevda Erginci, daha önce katıldığı Hasan Can Kaya’nın programında erkekler hakkında yaptığı bir yorum nedeniyle gündeme geldiğini belirtti. Erginci, “Erkeklerin büyük bir çoğunluğu aptal dediğim için ‘erkek düşmanı’ olarak yazıldım. O programın şöyle bir özelliği var; ya çok konuşup ertesi gün haberlerde rezil olacaksın ya da sıkıcı biri olacaksın. İkisinden biri, başka yolu yok” dedi.

Erginci, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Birçok insan karşısındakinden zeka bekler ama bu nadir bulunan bir şey. Bu sadece erkeklere özel bir durum değil. Ben çok zeki olduğumu iddia etmiyorum ama en azından çabalıyorum ve ne olduğumun farkındayım” dedi.

“Herkes Kendini Övüyor”

Erginci, günümüzde insanların kendilerini aşırı övmesine dair rahatsızlıklarını da dile getirdi. “Karşılaştığım birçok insan ne olduğunun farkında bile değil. Kendini övmek konusunda hiçbir sınır tanımıyorlar. Böyle zamanlarda ‘Ama sen aptalsın, farkında değilsin’ deme ihtiyacı hissediyorum” diyerek mizahi bir dille açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, konuşmalarının sadece erkeklere yönelik bir eleştiri olarak algılanmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, genel olarak insan ilişkilerinde daha fazla samimiyet ve farkındalık aradığını ifade etti.

Başarıları ve Gündemdeki Yeri

Sevda Erginci’nin açıklamaları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Samimiyeti ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, mesleki başarılarının yanı sıra kişisel yaşamındaki açıklamalarıyla da sık sık gündemde yer alıyor.