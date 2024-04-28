TRT 1’in heyecan verici tarihi dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 29 Nisan Pazartesi saat 20.00'de 22. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Bu dizi, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturma mücadelesini ve Orta Çağ'ın karmaşık politikalarını canlandırarak izleyicilere tarihi bir yolculuk sunuyor. Yeni bölümde, saray içindeki entrikalar ve devletler arası gerilimler ön planda olacak.

Sarayda İhanet ve Cezalandırma

Yeni bölümde, Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'u infaz etmeye hazırdır. Boynuna yay kirişini dayamışken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelerek Sultan Nureddin'i durdurur. Annesine saygısından dolayı infazdan vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir. Bu olay, sarayda duygusal anların ve güç dengelerinin ne kadar hassas olduğunu gösterir.

Selahaddin'in Başarıları ve Tehditler

Selahaddin Eyyubi, Şam'ı başarıyla ele geçirir ve ihanetle suçlanan Avram'ı infaz eder. Bu, Selahaddin'in güç kazanmasını sağlarken, düşmanlarının öfkesini de artırır. Dolat, Selahaddin'in bu zaferini duyunca büyük bir öfkeye kapılır. Karategin'in Selahaddin'e yardım ettiğini öğrenen Dolat, intikam almak için harekete geçer. Ancak Selahaddin, Karategin'i Dolat'ın insafına bırakmayarak, iki taraf arasındaki gerginliği daha da artırır.

Devletler Arası Gerilim ve İhanet

Dolat, Anadolu'dan oğlu İltutmuş'un önderliğinde bir ordu getirerek konumunu güçlendirmeye karar verir. Bu hareket, Zengi Toprakları ve Selçuklu Devleti arasındaki ilişkileri karmaşık bir hale getirir. Bernard, bu gerilimi fırsat bilerek Zengi ve Selçuklu arasındaki düşmanlığı körüklemek için korkunç bir plan hazırlar. Dolat ve Nureddin arasındaki büyük çatışma, saray içindeki dengeleri sarsacak gibi görünmektedir.

Selahaddin'in Mücadelesi

Selahaddin Eyyubi, Bernard'ın tuzaklarını bozarak Selçuklu Devleti ile Zengi Devleti arasındaki fitnenin önüne geçebilecek midir? Sultan Nureddin, alenen savaş ilan eden Dolat'ı durdurmayı başarabilecek mi? Kutlu Hatun'un saraya gelişi, güç dengelerini nasıl değiştirecektir? Ayrıca, Gazze'yi fethetmeye hazırlanan Selahaddin, etrafındaki ihanet ve entrikaları bertaraf edebilecek midir?

Sonuç

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin yeni bölümü, saray içindeki entrikalar, kardeşler arası çatışmalar ve devletler arası gerilimlerle dolu olacak. Tarihi olayları ustalıkla ekranlara taşıyan bu dizi, Selahaddin Eyyubi'nin hem iç hem de dış tehditlerle mücadelesini derinlemesine inceliyor. İzleyiciler, bu bölümde Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın zorlu yolculuğuna tanıklık edecekler.