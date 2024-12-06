Sandık Kokusu'nun 38. Bölümünde Sürpriz Gelişmeler

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 38. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide bu hafta, Karsu ve Bora arasındaki yakınlaşma, Filiz ile Feryal’in kıskançlık dolu anları ve Ayça ile Hakan’ın bitmek bilmeyen çekişmesi dikkat çekecek.

Karsu ve Bora: Beklenmedik Bir Yakınlaşma

Bora, Karsu’nun sesli mesaj konusundaki açıklamasını beklerken, ani bir şekilde Karsu’yu öper. Bu beklenmedik an, Karsu’nun hayatında büyük bir dönüm noktası yaratır. Ailesine Bora ile ilgili itiraflarda bulunan Karsu’nun açıklamaları, tüm aileyi şaşkına çevirir. Karsu, bu ilişkiyi sürdürme konusunda derin bir korku yaşarken, Bora'nın bu beklenmedik hareketi olayların seyrini tamamen değiştirir.

Filiz ve Feryal Arasında Kıskançlık Rüzgarları

Dizinin bir diğer dikkat çekici sahnesi ise Filiz ve Feryal arasında yaşanacak. Feryal’in Hasan’a şarkı ithaf etmesi, Filiz’in kıskançlık krizine girmesine neden olur. İkili arasındaki bu gerilim, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Filiz ve Feryal’in birbirleriyle yüzleşip yüzleşmeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Ayça ve Hakan’ın Bitmeyen Çekişmesi

Ayça ve Hakan arasındaki atışmalar bu bölümde de devam ediyor. İkilinin arasında yaşanan komik diyaloglar, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Ayça’nın laf sokmaları ve Hakan’ın kendini savunma çabaları, bölümde eğlence dozunu artıran sahneler arasında yer alacak.

Başrollerde Usta İsimler

Dizinin oyuncu kadrosu, usta isimleriyle göz dolduruyor. Özge Özpirinçci’nin hayat verdiği Karsu, Demet Akbağ’ın canlandırdığı Filiz ve Engin Öztürk’ün rol aldığı Bora, bu hafta da performanslarıyla dikkat çekecek. Ayrıca Nesrin Cavadzade, Serkay Tütüncü, Meriç Aral, Uğur Yücel ve diğer oyuncular, dizinin hikâyesine derinlik katmaya devam ediyor.

Sandık Kokusu Yeni Bölümüyle Ekranda

Sandık Kokusu, 38. bölümüyle 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Bu hafta yaşanacak sürpriz gelişmeler, dizinin hayranlarını bir kez daha büyüleyecek. Aşk, kıskançlık ve entrikaların bir arada olduğu bu bölüm, kaçırılmaması gereken bir yapım olarak öne çıkıyor.