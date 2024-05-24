Show TV'nin sevilen dizisi "Sandık Kokusu", merakla beklenen yeni bölümü için heyecanı arttıran ilk tanıtım fragmanını yayınladı. Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan dizi, 24. bölümünde de duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekecek.

Önceki bölümde Karsu ile Atilla arasındaki gerilim giderek tırmanmış, aile içi çatışmaların ardı arkası kesilmemişti. Yeni bölümde ise Reha'nın yaşadığı sorunlar dikkat çekecek. Reha, çocuklarıyla yeni bir eve taşınmış, ancak bu durum Filiz ve Karsu için bir sır perdesi oluşturmuştu. Karsu ve Filiz, Reha'nın gittiği yeri öğrenmek için Hasan'dan yardım almayı planlar.

Bu arada Irmak, gece kulübünde yaşadığı bir tartışmanın ardından sarsılmış bir halde eve dönerken, Atilla'nın evine taşınması da sitedeki diğer komşular tarafından dikkatle izlenir. Atilla'nın rahat tavırları ve yeni komşularına karşı sergilediği samimi davranışlar, Filiz'in dikkatini çeker ve büyük bir şaşkınlık yaşar.

Sandık Kokusu’nun 24. Bölüm Tanıtımı:

Dizinin yeni bölümünde yaşananların yanı sıra, önceki bölümlerde de gelişen olayların etkileri izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

"Sandık Kokusu"nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un bulunduğu dizinin başrollerinde ise Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

"Sandık Kokusu", 24. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan ilk tanıtım fragmanı izleyicilerin heyecanını daha da arttırdı.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.