Show TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi "Sandık Kokusu", yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi yetenekli isimler yer alıyor. 25. bölümünde, Karsu'nun çocuklarıyla ilgili yaşadığı büyük dram izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Karsu'nun Hastane Ziyareti ve Reha'nın Şüpheleri

Bölüm, Karsu'nun Selin’in ardından hastaneye gelmesiyle başlıyor. Karsu'nun orada olduğunu gören Reha, bu durumdan dolayı büyük bir şaşkınlık ve şüphe içerisine giriyor. Reha'nın bu şüpheleri, ilerleyen sahnelerde daha da artacak ve olaylar karmaşık bir hale bürünecek.

Hülya ve Filiz Arasındaki Gerilim

Hülya'nın sürekli olarak Hasan ile ilgilenmesi, Filiz'i oldukça rahatsız ediyor. Bu durum, Hasan'ın da dikkatinden kaçmıyor ve Filiz'in huzurunu bozacak hiçbir şeyin olmaması için Hülya’yı uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak Hülya, farklı bahanelerle Hasan’ın yanına gelmeye devam ediyor. Bu durum, Hasan ile Filiz'in ilişkisini tehlikeye sokuyor ve çiftin arasındaki gerilim giderek artıyor.

Tılsım ve Hande'nin Parti Hazırlıkları

Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince, Hande için Reha'nın gözüne girme fırsatı doğuyor. Hande, gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve bu durum Tılsım'ı oldukça mutlu eder. Ancak bu parti, Karsu için büyük sorunlar doğuracak gelişmelerin de başlangıcı olacaktır.

Reha'nın Velayet Hamlesi

Reha, Karsu’nun velayet kurallarına uymadığını öne sürerek işlemleri başlatır ve Karsu'yu şikâyet eder. Bu hamle, Karsu için büyük bir şok olacaktır. İşe geldiğinde Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür. Bu gelişme, Karsu'nun hayatında önemli bir dönüm noktası olacak ve izleyicileri derinden etkileyecek.

Hasan ve Filiz'in İlişkisi Nereye Gidecek?

Hasan, Hülya'nın sürekli yakınında olmasından rahatsız olan Filiz'i korumak için elinden geleni yapar. Ancak Hülya'nın ısrarcı tavırları, çiftin ilişkisini nasıl etkileyecektir? Hasan ve Filiz'in bu zor durumu nasıl atlatacağı merak konusu. Bu ilişki, dizinin ilerleyen bölümlerinde de önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.

Karsu'nun Zor Durumu

Karsu'nun polisler tarafından emniyete götürülmesi, onun için büyük bir darbe olur. Çocuklarının velayeti ile ilgili yaşadığı bu zorlu süreç, Karsu'yu derinden sarsar. Bu durum, Karsu'nun hayatını nasıl etkileyecek ve çocuklarıyla olan ilişkisini nasıl şekillendirecektir? İzleyiciler, Karsu'nun yaşadığı bu dramı nefeslerini tutarak izleyecekler.

Parti ve Sonuçları

Tılsım için düzenlenen gösterişli parti, beklenmedik olaylara sahne olur. Reha’nın gözünde iyi bir izlenim bırakmak isteyen Hande, bu partiyle amacına ulaşabilecek mi? Partinin Karsu'nun hayatında yaratacağı etkiler ve devamındaki olaylar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

"Sandık Kokusu" dizisinin 25. bölümü, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Bu bölüm, izleyicilere büyük bir dram ve heyecan dolu anlar yaşatacak.