Yakın Arkadaşlar Mert Yazıcıoğlu, Burak Dakak ve Leyla Tanlar, bir AVM'de görüntülendi. Burak Dakak sevgilisi Leyla Tanlar ile yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yemek için bir AVM'ye geldi. Mert Yazıcıoğlu'na uzunca süredir sorulmayan Afra Saraçoğlu sorusu soruldu.

Mert Yazıcıoğlu: Onun üstünden çok sular aktı!

Afra ve Mert Ramazan Demir aşkı sorusuna üzerine cevap veren Yazıcıoğlu "Ben böyle çok mutluyum. Beni ilgilendiren bir durum yok. Çok eskide kaldı benim için" dedi.

Burak Dakak ve Leyla Tanlar'a evlenme sorusu!

Evlenme sorusuna cevap veren Leyla Tanlar, "Biz hep erteliyoruz işler güçler, hiç farketmez bizim için. Ne zaman müsait olursak o zaman evleniriz" açıklaması yaptı.