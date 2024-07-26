Lizge Cömert’in Büyük Hayalleri ve Kariyer Planları

Genç oyuncu Lizge Cömert, "Kardeşlerim" dizisindeki başarısıyla büyük dikkat çekti ve dizi dünyasında adından söz ettirdi. 2001 yılında İstanbul’da doğan Cömert, 2021-2024 yılları arasında süren "Kardeşlerim" dizisinde Süsen karakteriyle 132 bölüm boyunca izleyici karşısına çıktı. Bu projeyle kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Lizge Cömert, kısa sürede yurt dışında da tanınan genç isimler arasına girdi.

Başarılı Başlangıç ve Yeni Projeler

"Kardeşlerim" dizisinin sona ermesinin ardından Lizge Cömert, dinlenme dönemine geçti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte görüntülenen genç oyuncu, şu anda hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Kariyerine dair beklentilerin yüksek olduğunu ve bu durumun sosyal medyaya da yansıdığını dile getiren Cömert, gelecek projeleri hakkında bazı ipuçları verdi.

Lizge Cömert, "Şu anda okuduğum tüm projeler gerçekten çok güzel, inanılmaz istediğim bir iş var, bakalım. Benim için en güzeli hangisi ise o olsun, umarım en güzelini seçerim" diyerek kariyerinde doğru adımlar atmayı hedeflediğini ifade etti. Genç oyuncu, hayranlarının ilgisinden memnun olduğunu ve sosyal medyayı fazla kullanmasa da etkileşimlerden haberdar olduğunu söyledi.

Hayranlarının Desteği ve Gelecek Planları

Fanlarının kendisine gösterdiği büyük ilgi karşısında şaşkınlığını dile getiren Lizge Cömert, sosyal medyada birçok etkileşimden haberdar olmadığını belirtti. Ancak, hayranlarının ilgisinden oldukça mutlu olan oyuncu, kariyerine dair büyük hayalleri olduğunu ve bu hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını vurguladı.

Cömert, "Ben bütün hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Başarılı işler istiyorum, çok güzel projeler istiyorum, olacak hepside..." diyerek azmi ve kararlılığını ortaya koydu. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen, güçlü bir çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lizge Cömert, gelecekte daha büyük projelerde yer almayı hedefliyor.

Gelecekteki Projeler ve Beklentiler

Lizge Cömert, yeni projeler için okumalar yaptığını ve çok istediği bir işin olduğunu belirtti. Hayranlarının ve sektörün beklentilerinin farkında olan genç oyuncu, en iyi projeleri seçerek kariyerine devam etmek istiyor. "En güzelini seçerim" diyerek kariyerinde titiz bir yol izlediğini ifade eden Cömert, gelecekteki projeleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Sosyal Medya ve Hayran Etkileşimleri

Sosyal medyada aktif olmayan Lizge Cömert, birçok etkileşimden habersiz olduğunu ancak hayranlarının ilgisini takdirle karşıladığını belirtti. Genç oyuncu, bu ilgiden memnuniyet duyduğunu ve hayranlarının desteğinin kendisine güç verdiğini söyledi.

Hayaller ve Başarı Hedefleri

Lizge Cömert, en büyük hayalini paylaşmasa da bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını belirtti. Oyunculuk kariyerinde daha yolun başında olmasına rağmen, elde ettiği başarılar ve yakaladığı çıkış ile sektörde dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Genç oyuncu, kariyerinde başarılı işlere imza atarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Sonuç

"Kardeşlerim" dizisiyle parlayan Lizge Cömert, kariyerinde büyük hayalleri ve hedefleri olan genç bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yeni projeler için heyecanla bekleyen Cömert, başarılı işler yaparak kariyerinde daha büyük adımlar atmayı hedefliyor. Hayranlarının desteği ve sevgisiyle güç bulan genç oyuncu, gelecekte adından daha çok söz ettirecek projelerde yer alacak.