13–19 Ekim 2025 VEDİK HAFTALIK GÖKYÜZÜ

Haftanın Moddosu:

“Köklerinde huzur var; ilişkiler yalnızca o huzurun aynasıdır.”

“Işığın Terazisi ve Kalbin Evi”

Bu hafta gökyüzü iki güçlü değişime sahne oluyor:

17 Ekim’de Güneş Terazi’ye geçerek denge, estetik, ilişki ve uyum konularını öne çıkarıyor.

18 Ekim’de Jüpiter İkizler’den Yengeç’e geçerek duygusal şifanın kapısını açıyor.

Bu kombinasyon, kalp ve zihin arasında köprü kurmamız gereken bir döneme işaret ediyor.

Zihin (İkizler) hızlı düşünüyor, kalp (Yengeç) derin hissediyor.

Eğer ikisi birbirini duymayı başarırsa, içsel huzur yeniden kök salmaya başlayacak.

Venüs Başak’ta olduğundan ilişkilerde mükemmeliyet arayışı devam ediyor, fakat bu kez eleştiri yerine şefkatli düzenleme zamanı.

Mars Terazi’de Vishakha yıldızında hareket ediyor; yani “ortak hedefler”in ateşi yanıyor.

Kiminle yürüdüğün, neyi birlikte büyüttüğün çok önemli.

Ay’ın haftalık geçişi (İkizler → Yengeç → Aslan → Başak) üsüründen ilerliyor.

duygusal değişkenlikleri, yaratıcı yükselişleri ve pratik çözümleri sırayla deneyimlememizi sağlayacak.

Kısacası bu hafta, içsel teraziyi dengeleyenler için hem huzur hem ilerleme getiriyor.

Burçlara Göre Haftalık Vedik Yorumlar

Koç (Mesha)

Haftaya zihinsel bir yoğunlukla başlıyorsun. Mars, ilişkilerdeki dengeyi test ediyor — öfkeyi değil, kararlılığı seç.

Jüpiter’in yeni konumu duygusal güvence getiriyor: ev, aile, içsel huzur alanı büyüyor.

Kalbini savunma duvarlarından arındırdığında destek seni bulacak.

Boğa (Vrishabha)

Venüs’ün konumu seni hizmet, düzen ve sağlık alanında hassaslaştırıyor.

Bir konuda “daha iyisini” ararken kendine yüklenme.

Güneş Terazi’ye geçince iş ortamında denge ve uzlaşma teması öne çıkacak.

Küçük detaylar bu hafta büyük fark yaratır.

İkizler (Mithuna)

Haftanın başında Ay burcunda, fikirler yoğun.

Fakat Jüpiter’in çıkışı seni daha duygusal bir yöne çekiyor: artık bilmek değil, hissetmek zamanı.

Yaratıcılığını kalpten besle; zihinsel dağınıklık seni değil, sen onu yönlendir.

Yengeç (Karka)

Büyük geçiş senin burcunda: Jüpiter seni korumaya, genişletmeye geliyor.

Yeni bir ev, aile büyümesi, iç huzur ya da spiritüel dönüşüm kapıda olabilir.

Güneş Terazi’ye geçtiğinde köklerinle barışmak, geçmişinle uzlaşmak öncelikli hale gelecek.

Kalbin yeniden güven buluyor.

Aslan (Simha)

Güneş Terazi’ye geçiyor, bu da senin için iletişim, kardeşlik ve ifade alanında yeni bir evre.

Egonu yumuşat, sözlerine dikkat et; çünkü bu hafta kelimeler büyü enerjisi taşıyor.

Yaratıcı fikirler açığa çıkabilir, özellikle sanat ve liderlik konularında.

Başak (Kanya)

Venüs burcunda, detaylara dikkat artıyor ama fazla analiz yorgunluk getirebilir.

Güneş’in Terazi’ye geçişi maddi dengeyi gündeme taşıyacak.

Kazançlarını daha bilinçli değerlendir; bolluk, teşekkür ettiğinde çoğalır.

İlişkilerde beklentiden ziyade katkıya odaklan.

Terazi (Tula)

Senin haftan başladı. Güneş artık senin burcunda ve seni fark edilebilir kılıyor.

Ancak Güneş burada “alçalmış” konumda; yani öz-değerini başkalarına göre değil, kalbine göre ölç.

Jüpiter’in desteğiyle aile, ev, iç denge konularında mucizevi fırsatlar oluşabilir.

Zihin değil, kalp yönlendirsin.

Akrep (Vrishchika)

Bu hafta iç dünyanda derin bir sessizlik var.

Mars’ın konumu seni geriden destekliyor; plan yap, adım atmak için acele etme.

Jüpiter’in geçişi duygusal içsel şifalanmayı getiriyor.

Meditasyon, dua, rüyalar yoluyla rehberlik alabilirsin.

Yay (Dhanu)

Jüpiter senin yöneticin, artık kalp merkezli düşünmeye davet ediyor seni.

Arkadaş çevren, sosyal bağlantıların, hedeflerin yeniden şekilleniyor.

Bir hayalin somut adımına dönüşmesi olası.

Kalbinden çıkan niyet, Jüpiter’in kanatlarında büyür.

Oğlak (Makara)

Kariyer sahnesinde yeni bir dönem başlıyor.

Güneş’in Terazi geçişiyle denge arayışı artıyor: patronlar, otorite figürleriyle uzlaşma yolları bul.

Jüpiter, duygusal destek alanını büyütüyor — biri seni gerçekten anlamaya hazır.

Yumuşadığında güçleniyorsun.

Kova (Kumbha)

Rahu burcunda, hayat sana “yenilik mi, istikrar mı?” sorusunu tekrar soruyor.

Güneş Terazi’de, uzak yolculuklar ve eğitim temaları aktive.

Yeni vizyonlar için kalbini aç, ama geçmiş hatalardan ders çıkar.

Jüpiter seni sezgisel genişlemeye çağırıyor.

Balık (Meena)

Satürn retrosu senin burcunda devam ederken sabır ve disiplin senin pusulan.

Jüpiter kardeş burç Yengeç’e geçerek aşk, yaratıcılık ve ilham alanında nefes açıyor.

Bir rüya, sanat ya da çocukla ilgili haber seni mutlu edebilir.

Kendine şefkat, bu haftanın ana ilacıdır.

Haftalık Ruhsal Tavsiye

Bu hafta Chitra–Punarvasu hattı aktive:

Bu hat “ışığı yeniden biçimlendiren yaratıcı zihin” olarak bilinir.

Kırılanı tamir etmeye, yarımı tamamlamaya, sözü güzelleştirmeye niyet et.

Evinde ya da işinde bir alanı sadeleştir. Terazi dengesi, düzenli alanlarda daha kolay tezahür eder.

Mantra:

“Om Shreem Jaya Jaya Guru Jupitaya Namah”

(Anlamı: Bilgeliğin, şefkatin ve huzurun rehberliği üzerimde olsun.)