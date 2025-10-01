Vedik Astroloji ve Sideral Zodyak’a göre, 29 Eylül -5 Ekim haftası Bıraktığın yük, açılan yolun olcaktır.

Haftanın Mottosu

“Bu hafta kalbini ve zihnini aynı çizgide buluştur. Gereksiz ağırlıkları bırak ki, gerçek ışığın önünü açabilesin.”

Gökyüzü Notu

Merkür’ün hafta sonuna doğru Terazi’ye geçişiyle birlikte, zihinsel netlik yerini daha dengeli ve uyumlu bir iletişime bırakıyor. Ay’ın Yay’dan Oğlak’a, ardından Kova’ya geçişi; önce köklere inmeyi, sonra düzeni kurmayı ve en sonunda kolektif bağlarla hareket etmeyi öğretiyor.

Bu hafta hem kişisel hem de toplumsal alanda bir temizlik zamanı. “Neye gerçekten ihtiyacım var?” sorusu çok önemli olacak. İçsel yüklerden arındıkça hafifleyecek ve yeni fırsatlara yer açacaksınız. Maddi konularda netleşme, ilişkilerde yeni bir denge ve sosyal çevrede farklı açılımlar mümkün.

Okurlara Mesajım

Yapmanız Gerekenler:

Fazlalıklardan arının: Eşya, duygu ya da düşünce fark etmez. Küçük ama net kararlar alın. Çevrenizle iş birliğini güçlendirin. Yaratıcılığınızı somut bir işe dönüştürün.

Kaçınmanız Gerekenler:

Geçmişe takılıp kalmak, gereksiz tartışmalara girmek, kontrol etme isteğini abartmak... Karamsarlığa kapılmak sizi negatife düşürecektir.

Koç Burcu

Bedenine kulak ver. Yorgunluğunu görmezden gelme. Günlük düzenini kur, sağlığını öne al. Ani öfke patlamalarından kaçın. Her sabah 5 dakikalık göğüs açma hareketleri sana iyi gelecektir.

Boğa Burcu

Kalbini dinlersen yolun açılır. Aşkta netlik getir. Yaratıcı fikirlerini erteleme ama büyük maddi risklere girme. Sahip olduklarını şükranla üçe ayır; her biri için küçük bir teşekkür pratiği yap.

İkizler Burcu

Evin senin mabedin. Orayı sadeleştir, yenile. Aileyle içten konuşmalar yap, kalbini gizleme. Gün boyunca olumsuz bir düşünceyi tespit edip üç olumlu alternatifle değiştir.

Yengeç Burcu

Bu hafta sözlerin şifa olabilir. Kırgınlıkları onarmak için kelimelerden faydalan. Kısa seyahatler sana iyi gelecek. Artık “hayır” demeyi öğrenmelisin.

Aslan Burcu

Para seni sınayabilir. Gelirini düzenle, lükse kapılma. Kalbini göstermeyi unutma; değer verdiğini ifade et. Ego arındırma pratiği: Her başarı sonrası 60 saniye sessizlik — şükran ve teslimiyet çalışması yapmak seni dengede tutar.

Başak Burcu

Tüm dikkat üzerindeyken kimliğini yeniden tanımla. Yeni imaj ve yeni sayfa açmak için adımlar atılacak. Planlı hareket et, sabırsız davranma ve mükemmellik tuzağından çık.

Terazi Burcu

İçsel temizlik yap. Gereksiz borçlardan ve gereksiz insanlardan arın. İlişkilerde dürüstlük sınavın var. Dengeyi içselleştir: Dış onay yerine iç onay listesi oluştur; “Bana ne iyi gelir, ben ne istiyorum?” gibi sorulara odaklan. Bu pratik kararlarını dengeleyecektir.

Akrep Burcu

Çevrenden destek görüyorsun. Yeni fırsatlar geliyor ama hızlı bağ kurma. Yeni aşk sosyal çevrenden gelebilir. Güven sorunu yaşıyorsun; kontrolü bırakma egzersizi sana iyi gelecek. Bir durumu bilinçli olarak başkasına devret ve izle.

Yay Burcu

Büyük dönüşümler seni çağırıyor. İş ve ilişkilerde köklü değişim mümkün. İçsel hazırlık yap, hemen adım atma. İnanç sistemlerini sorgula; bir inancı seç, tersini deneyimle ve sonucu gözlemle.

Oğlak Burcu

Ruhunu dinle. İçsel sessizlik sana güç verecek. Gizli konular açığa çıkabilir; şeffaf kal. Başarıyı yeniden tanımla. Uzun vadeli plan yerine, kısa vadeli hedeflerde “tatmin ölçütü” belirle.

Kova Burcu

Sosyal alanda hareketlilik var. Kariyer fırsatlarını iyi değerlendir ama belgeleri dikkatle incele; aceleyle imza atma. Miras, ortak paralar, gizli konular ve ameliyat kararı gündemde olabilir.

Balık Burcu

Ortaklıklar testten geçiyor. İlişkilerde iletişimi şeffaf tut. Maddi konularda eş veya ortakla birlikte hareket et, tek başına karar alma. Şeffaf olursan sorun çözülür.