Başak Burcundaki Güneş Tutulması: Ruhsal ve Maddi Yeniden Doğuş

Haftanın Mottosu: “Arın, bırak ve yeniye yer aç.”

Gökyüzü bu hafta bizleri geçmişin yüklerinden arındırmaya davet ediyor. Satürn retrosu içsel sorumlulukları, Jüpiter zihinsel sorgulamaları, Venüs ve Ketu ise ilişkilerde karmanın çözülmesini öne çıkarıyor. Mars Terazi’de dengeyi, Rahu Kova’da yenilikleri vurguluyor.

21 Eylül’deki Güneş Tutulması, Başak burcunda, Merkür’ün desteğiyle gerçekleşiyor. Bu tutulma özellikle sağlık, beden-ruh dengesi, günlük düzen ve toplumsal adaletle bağlantılıdır. Hayatımızda bugüne kadar görmezden geldiğimiz gerçekler artık görünür olacak. Hem kişisel hem toplumsal ölçekte “yeni bir düzen” başlıyor.

Haftanın İlk Yarısı (15–18 Eylül):

Duygusal dalgalanmalar ve içsel sorgulamalar ön planda.

Eski defterler kapanmaya başlıyor.

İletişimde daha dikkatli olunması gereken günler.



Haftanın İkinci Yarısı (19–21 Eylül):

Tutulmaya doğru ilerlerken, bırakmamız gereken alışkanlıklar ve kişiler daha netleşir.

Sağlık konularına özellikle dikkat edilmeli.

Tutulma günü, dua, ritüel, meditasyon ve niyet çalışmaları için güçlü bir kapı açıyor.

Bu dönem ruhsal olarak arınma ve yeniden doğuş sürecini başlatıyor.

Koç: Sağlık ve iş yaşamında yeni düzenlemeler. Enerjini doğru yönet.

Boğa: Aşkta ve yaratıcılık alanında sürpriz gelişmeler. Kalbini özgürleştir.

İkizler: Ev ve aile alanında güçlü dönüşüm. Köklerinden destek bul.

Yengeç: Yakın çevre, kardeşler ve iletişimde yeni başlangıç. Sözlerine dikkat et.

Aslan: Maddi alanlarda yeni düzen. Kendi değerini yeniden keşfet.

Başak: Kendini yeniden doğuruyorsun. Cesur adımlar atma zamanı.

Terazi: İçsel korkular çözülüyor. Gizli yüklerinden özgürleşiyorsun.

Akrep: Sosyal çevre ve arkadaşlıklarda temizlik. Gerçek dostluklar kalıyor.

Yay: Kariyerde yeni fırsatlar. Toplum önünde daha görünür olacaksın.

Oğlak: İnanç, eğitim ve uzak yolculuklarda kapılar açılıyor. Genişlemeyi kabul et.

Kova: Ortaklık ve finansal konularda güçlü dönüşüm. Maddi karmalar çözülüyor.

Balık: Evlilik ve ilişkilerde yeni dönem. Gerçek bağlar güçlenecek.