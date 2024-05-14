TRT 1'in sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı, 10 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de on birinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yeni bölümde Kara Ağaç köyünde yaşanan kanlı düğünün şoku herkesi derinden etkiler. Ömer, babası Merdo'nun masumiyetine inanır ve suçlunun Celal Ağa olduğunu düşünür.

Ömer, kanıtları elde ettiğinde babasıyla karşı karşıya gelir ve ona meydan okur. Bu durum yeni bir mücadeleyi başlatır.

Sultan, Ömer'in Gülnaz ile evlenmesine içerlemiştir. Düğün sırasında yaşananlar Sultan'ı Celal Ağa'nın gerçek yüzüyle yüzleşmeye iter ve onun gerçek hikayesini öğrenmeye kararlıdır.

'Kara Ağaç Destanı', her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.



