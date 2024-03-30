Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u son beş yılda bir tür belirsizlik dönemi olan "fetret devri" olarak tanımladı. Erdoğan, "Meydanlarda vaatlerde bulunan fakat sözlerini tutmayanların, hatırlatıldığında 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" dedi ve ekledi: "Fatih'in emaneti bu şehrin beş yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında gençlere yönelik bir konuşma yaptı ve ardından onların sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Diğer partiler gibi sadece seçim dönemlerinde değil, gençlerimizle sürekli olarak bir araya geliyoruz. Partimizin üye sayısı şu anda 11 milyon 500 bindir. Türkiye'de bizimle yarışacak başka bir parti yok. Tüm kadrolarımız gençlik kollarından yetişen arkadaşlarımızla doludur.

Gençlerimize Türkiye Yüzyılı vizyonunu armağan ettik. Artık kendimizi sizin misafiriniz olarak görüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini sizlere gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz günler çok yakındır.

14-28 Mayıs seçimlerinde Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Tüm yönlendirme çabalarına rağmen, ilk defa oy kullanan 5 milyon gencimizin yarısından fazlası bizi tercih etti.

Şimdi önümüzde yeni bir sınav var. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yine gençlerimizin desteğiyle milli irade sandıktan en güçlü şekilde çıkacaktır. Cumhur İttifakı'na her türlü desteği vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde Cumhur İttifakı açık ara birinciliği alacak.

İstanbul, son beş yılda bir belirsizlik dönemi yaşadı. Her alanda geriye gitti. Söz verip tutmayan, sonra da 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emanetini heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemeliyiz. İstanbul'da genç bir kardeşimiz olan Murat Kurum'u aday göstererek sizlere olan güvenimizi gösterdik."

Erdoğan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Bazı sorular ve Erdoğan'ın yanıtları ise şu şekildeydi:

İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mı?

Erdoğan: İstanbul'da eserlerimizle gurur duyuyoruz. Burada sık sık programlarımız oluyor. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde eserlerimizi sergiliyoruz. Atatürk Kültür Merkezi için önceden "yapılamaz" denildi, fakat biz daha güzelini yaptık. Orada tüm eserler sergileniyor. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde gerçekleşen millet bahçeleri gibi eserler var. Ancak rakip taraf bunları anlamaz. Biz CHP'yi çöp, çukur, çamur olarak tanımladık ve hala aynı durumdayız. Pazar günü devran değişecek ve İstanbullular bir kez daha bu zihniyete şans vermeyecek.

