Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ihracatı kısıtlama kararı, İsrail hükümetini derinden rahatsız etti. Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD ile temas halinde olduklarını belirterek, Türk ekonomisine zarar verecek karşı önlemlerin alınacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat demiri, yassı çelik, mermer, seramik gibi 54 ürün grubunda İsrail'e yönelik kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Bu kısıtlama kararı, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar geçerli olacak.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu kısıtlama kararına verdiği tepkiyi dile getirdi. Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a destek vermek adına Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederek, İsrail'in şiddet ve şantaja boyun eğmeyeceğini, ticaret anlaşmalarının tek taraflı olarak ihlal edilmesine göz yummayacaklarını ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek karşı önlemler alacaklarını vurguladı.

Israel Katz, İsrail'in Türkiye'den alınacak ihracat ürünlerinin listesini hazırlayarak ABD'deki kuruluşlarla iletişime geçilmesi, Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması gibi adımların atılacağını belirtti. Bu adımların Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlama kararına karşılık vermek amacıyla atıldığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik bu kısıtlama kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu. İsrail'in bu hamlesi, Türkiye'nin bölgesel politikalardaki aktif rolünü ve Filistin'e yönelik tutumunu yeniden gözler önüne serdi. Özellikle son dönemde Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteği ve Hamas ile ilişkileri, İsrail ile ilişkileri daha da gerilmişti. İsrail'in aldığı bu kısıtlama kararı, Türkiye'nin Filistin meselesine duyduğu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdiği gibi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği konusunda da belirsizlikler oluşturdu.

Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı bu kısıtlama kararına verdiği tepki, bölgedeki dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin artması ve bölgedeki aktörlerle ilişkilerinin derinleşmesi, İsrail'in bu tür kararlar almasında etkili olabilir. İsrail'in bu kısıtlama kararına verdiği tepki, Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve etkisini göstermesi açısından da önemlidir. Bu durum, Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve ekonomik rolünü daha da güçlendirebilecek bir fırsat sunabilir.

Ancak, Türkiye'nin bu kısıtlama kararına verdiği tepki, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik açıdan da zor durumda olabileceğine işaret ediyor. Özellikle İsrail ile olan ticari ilişkilerin azalması, Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkileyebilir ve iş dünyasında belirsizliklere neden olabilir. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik açıdan daha dengeli bir politika izlemesi gerektiği yönünde görüşleri güçlendirebilir.

İsrail'in bu kısıtlama kararına karşılık olarak Türkiye'nin aldığı tedbirler ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak Türkiye'nin bu tür bir kısıtlamaya karşı kararlı bir tutum sergileyeceği ve gerekli adımları atacağı bekleniyor. Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı bu kısıtlama kararına verdiği tepki, Türkiye'nin dış politikadaki kararlılığını ve bağımsızlığını göstermesi açısından da önemlidir.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ihracatı kısıtlama kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu ve ticari ilişkilerin geleceği konusunda belirsizlikler oluşturdu. İsrail'in bu kısıtlama kararına verdiği tepki ise Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve gücünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu durum, Türkiye'nin ekonomik açıdan da zor durumda olabileceğine işaret ediyor ve Türkiye'nin daha dengeli bir politika izlemesi gerektiği görüşlerini güçlendiriyor.