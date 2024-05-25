Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicilere büyük bir duygu yoğunluğu yaşattı. Dilber’in Zahir’den kurtulma planı çıkmaza girerken, Piraye’nin Azem hakkında öğrendiği gerçekler hayal kırıklığına neden oldu.

Dilber'in Çıkmazı

Azem (Yılmaz Erdoğan), otele geldiğinde Zahir’i (Mustafa Yıldıran) görünce Dilber (Hazar Ergüçlü) için endişelenip yanına gitti. Dilber, Zahir’in kendisinden uzak durmasını sağlamak için içeceğine uyku ilacı kattı. Ancak, Zahir’in uzun süre uyanmaması üzerine Dilber, Yıldız (Ümit Beste Kargın) ve Zerre (Orkuncan İzan) paniğe kapıldı ve durumu Azem ile paylaştı. Dilber, yaşadığı bu çıkmazı Azem’e itiraf ederken gözyaşlarına boğuldu ve ondan yardım istedi.

Piraye'nin Hayal Kırıklığı

Piraye (Selma Ergeç), Azem ve Ayça’nın (Ülkü Hilal Çiftçi) yakınlığından duyduğu mutluluğu ve Azem ile ilişkilerinin farklı bir yöne evrildiğini Sibel (Begüm Atak) ile paylaştı. Bu düşünceler doğrultusunda birlikte olduğu Cenk (Bekir Aksoy) ile ayrılmaya karar verdi. Piraye’nin Azem ile olan yakınlaşması Cenk’in dikkatini çekti ve ona sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Ancak, Piraye’nin olumsuz yanıtı Cenk’i şoke etti ve Azem’in tercih edilmesi Cenk’i derinden sarstı.

Azem'in Gerçeklerinin Ortaya Çıkışı

Dizinin final sahnesi, izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Piraye’nin Cenk’ten ayrıldığını öğrenen Azem, gerçekleri söyleme kararı aldı. Piraye’nin akşam yemeği daveti üzerine Azem, Niyazi (Muhammet Kulu) tarafından otelden alındı. Bu esnada Niyazi, Azem’in gerçek adını öğrendi ve bu bilgiyi Talip (Suat Güzey), Tayfun (Özgün Çoban) ve Cenk ile paylaştı.

Yemek başlamadan önce Azem, Piraye’ye “Eğer birlikte bir yola çıkacaksak bilmen gereken bir şey var.” diyerek tüm sırlarını açıklamak istedi. Ancak bu konuşma, Talip, Tayfun ve Cenk tarafından kesildi. Üçünün bir arada gelmesi Piraye’yi şaşırttı ve neler olduğunu sordu. Talip, Azem’in gerçek adını ve karısını öldürmekten hapis yattığını açıkladı. Azem’in sessizliği ve abisinden öğrendiği gerçeklerle sarsılan Piraye, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Güçlü Kadro ve Senaryo

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu bu dizi, perşembe akşamları Kanal D’de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.