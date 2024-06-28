İlker Kaleli'nin Yıldızı 'La Pasion Turca' ile Parlıyor

Türk oyuncu İlker Kaleli, uluslararası alanda adını duyurmaya devam ediyor. İspanya'nın Antenna 3 kanalında büyük ilgi gören 'La Pasion Turca' dizisi, şimdi de Netflix İspanya üzerinden global izleyiciyle buluşuyor.

İlker Kaleli'nin başrolünde yer aldığı dizi, 28 Haziran itibarıyla Netflix Türkiye'de de yayına başladı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizi, tutku ve erotizmi başarıyla harmanlayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaleli'nin performansı, özellikle sosyal medya platformlarında hayranlarından büyük övgü topluyor. İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile birlikte başrolü paylaşan Kaleli, hem oyunculuk yeteneği hem de dizinin başarısına katkısıyla takdir topluyor.

Daha önce İngilizce olarak BBC ve Netflix İngiltere'de 'The Serpent' dizisinde büyük başarı elde eden Kaleli, şimdi de İspanyolca performansıyla uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Dil bilmemesine rağmen titiz bir hazırlık sürecinden geçen oyuncu, karakterine uygun olarak dil eğitimleri almış ve bu zorlu süreci başarıyla tamamlamıştır.

İlker Kaleli, Netflix İspanya'dan yayına giren ilk Türk oyuncu olarak da tarihe geçti. Türkiye'nin dizi ihracatı konusunda güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen, Türk oyuncularının uluslararası platformlarda yeterince yer almaması eleştirilerine güçlü bir cevap niteliği taşıyor.