"Rüzgara Bırak" Filmiyle Hande Erçel ve Barış Arduç’tan Büyüleyici Performans

Lanistar Medya ve Royal Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı "Rüzgara Bırak" filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Filmde ilk kez bir araya gelen ikili, muhteşem bir uyum yakaladıklarını ve eşsiz bir coğrafyada büyülü bir işe imza attıklarını belirtti.

Çekimler Tamamlandı ve Bekleyiş Başladı

Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege karakterini canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını vurguladı. Arduç, “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran, izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Hande Erçel’den Senaryo ve Çekimlere Dair Yorumlar

Şehirli ve kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel, senaryosunu okuduğu andan itibaren hikayenin büyüsüne kapıldığını söyledi. Erçel, “Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun izleyiciye de geçmesini umuyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Filmin Hikayesi

Ceylan Naz’ın kaleminden çıkan ve Engin Erden’in yönetmenliğini yaptığı filmin hikayesi kısaca şöyle: Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’su Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıya gelirler. Şirketin varlığının devamı, Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır. Her şeyi ile şehirli olan Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege, tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili, şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?

Film Hakkında Yorumlar ve Beklentiler

"Rüzgara Bırak" filminin oyuncuları ve ekibi, filmin izleyicilere sıcak ve hoş duygular uyandıracağına inanıyor. Barış Arduç, Çeşme’nin doğal güzelliklerinin ve yaz mevsiminin filmin atmosferine büyük katkı sağladığını belirtti. Arduç, “Filmin çekimleri sırasında her anı dolu dolu yaşadık ve bu enerjiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı umuyoruz” dedi.

Hande Erçel’in Rolü ve Performansı

Hande Erçel, Aslı karakterine hayat vermenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, “Senaryoyu okuduğumda hikayenin büyüsüne kapıldım ve Aslı karakterini canlandırmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Filmin her sahnesinde bu heyecanı yaşadım ve izleyicilere de bu duyguları aktaracağımıza inanıyorum” dedi.

Film Ekibinin İşbirliği

Yapım ekibi, oyuncuların ve teknik ekibin işbirliğinin mükemmel bir uyum içinde olduğunu ve bu uyumun filmin kalitesine yansıdığını belirtti. Yönetmen Engin Erden, “Oyuncularımızın performansı ve ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde ortaya çok güzel bir iş çıktı. İzleyicilerin de bu çalışmanın karşılığını alacağına inanıyoruz” dedi.

Sonuç

"Rüzgara Bırak" filmi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Filmin çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, izleyiciler merakla filmin vizyona gireceği günü bekliyor. Hande Erçel ve Barış Arduç’un performansları, filmin büyük bir ilgi göreceğinin sinyallerini veriyor.