Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Maryam Khalilova, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsünün çarptığı 64 yaşındaki Maryam Khalilova, 234 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Kazanın ardından yaşanan gelişmeler, toplumu derinden etkiledi.

Kaza Detayları

Kaza, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 23.30 sularında Bursa-Ankara kara yolunun Kalburt mevkisinde gerçekleşti. 48 yaşındaki otobüs şoförü Kenan K. yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yaya üst geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya çarptı. Kazanın ardından, Maryam Khalilova ağır yaralı olarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı.

Tedavi Süreci ve Son Gelişmeler

Yaralı kadın, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede süren tedavi süreci boyunca, Maryam Khalilova'nın durumu sürekli olarak takip edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen, 234 gün süren tedavi sürecinin ardından dün yaşamını yitirdi. Bu olay, yerel halk ve ailesi için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Olayın Ardındaki Süreç

Kazanın ardından otobüs şoförü Kenan K., polis ekipleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, kazanın nasıl meydana geldiğine dair tüm detayları aydınlatmaya yönelik olarak devam ediyor. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için yerel yönetimlerin ve ilgili otoritelerin alacağı önlemler, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Maryam Khalilova'nın yaşamını yitirmesi, hem ailesi hem de toplum için derin bir üzüntü kaynağı oldu. Bu tür kazaların önlenmesi adına yapılacak çalışmalar, benzer trajedilerin yaşanmaması adına büyük önem taşıyor.