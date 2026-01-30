Dolar
MEB Duyurdu: Bilişim Sistemlerinde Kesinti Yapılacak

MEB Duyurdu: Bilişim Sistemlerinde Kesinti Yapılacak

Yayınlanma 14
14
MEB Duyurdu: Bilişim Sistemlerinde Kesinti Yapılacak
Okunma Süresi: 2 dk

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), teknolojik altyapısını güçlendirmek ve sistem performansını artırmak amacıyla önemli bir bakım çalışması gerçekleştireceğini açıkladı. Bu bakım çalışması, bakanlığın bilişim sistemlerinin 2026 yılı hedefleri doğrultusunda modernizasyonunu içermektedir.

Bakım Çalışmasının Zamanlaması

MEB tarafından yapılan resmi duyuruda, bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında sistemlerin kapalı kalacağı veya erişim sorunları yaşanabileceği belirtildi. Çalışmanın başlangıç tarihi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 22:00 olarak belirlenirken, bitiş tarihi ise 01 Şubat 2026 Pazar günü saat 22:00 olarak duyuruldu. Bu süre zarfında, öğretmenler, okul idarecileri ve velilerin e-Okul, MEBBİS, DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ve diğer bakanlık portalları üzerinden yapacakları işlemleri önceden tamamlamaları veya Pazartesi gününe planlamaları önerilmektedir.

Modernizasyonun Amaçları

Bu bakım çalışmasının amacı, MEB'in bilişim sistemlerini daha etkin hale getirmek ve kullanıcı deneyimini artırmaktır. Bakanlık, teknolojik altyapısını güçlendirerek, eğitim alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı hedeflemektedir. 2026 yılına kadar belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, eğitim sisteminin daha verimli bir şekilde işlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu önemli duyurusu, eğitim camiasında büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Sistemlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı önceden alınacak önlemler, kullanıcıların işlerini zamanında tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu tür bakım çalışmaları, eğitim teknolojilerinin sürekli gelişimi için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

