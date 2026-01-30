AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akay Hayatını Kaybetti

AK Parti Burdur İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akay, vefat etti. Akay’ın ölümü, ailesi ve partinin yerel teşkilatında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Burdur’un Altınyayla (Dirmil) ilçesine bağlı Kızılyaka köyü nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Akay, uzun yıllar boyunca partisi için çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Hüseyin Akay’ın ani vefatı, yakınları ve AK Parti Burdur teşkilatında derin bir üzüntü yaratırken, partinin faaliyetlerine olan katkıları da hatırlandı. Akay, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliği ile tanınıyordu. Ailesi, yakın arkadaşları ve partilileri, onun kaybının ardından yas tutmakta ve anılarıyla onu yad etmektedir.

Merhum Hüseyin Akay’ın, Mahmut Akay’ın oğlu olduğu ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Özgül Akay ile evli olduğu bilgisi verildi. Akay’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kızılyaka köyünde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecektir. Bu olay, bölgedeki siyasi atmosferde de derin bir etki yaratmış durumda.