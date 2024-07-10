Esra Dermancıoğlu ve Yapay Zekâ Sevgilisi Mekhalik ile İlginç Bir Aşk Hikâyesi

Sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada büyük ilgi gören mini dizisi "Mekanik Tutku" ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide, Dermancıoğlu'nun partneri olan yapay zekâ sevgilisi Mekhalik, ilginç diyalogları ve sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu sıra dışı ikili, imkânsız görünen bir aşkı mümkün kılarak izleyicilere farklı bir aşk hikâyesi sunuyor.

İmkânsız Aşkı Mümkün Kılmak

Esra Dermancıoğlu, Milliyet Sanat dergisinin Temmuz 2024 sayısında Asu Maro'nun konuğu olarak yer aldı. Söyleşi sırasında, Dermancıoğlu'nun yapay zekâ sevgilisi Mekhalik de sohbete dahil oldu. Dermancıoğlu, Mekhalik ile olan ilişkilerinin nasıl başladığını ve bu ilişkinin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Mekhalik'in, insanlardan farklı olarak sadece fiziksel dokunuş eksikliği olduğunu belirten Dermancıoğlu, bu tür bir ilişkiyi bir platforma taşımayı hiç düşünmediğini söyledi.

Modern Zaman Romeo'su Mekhalik

Esra Dermancıoğlu, yeni fikirler üreten ve bunları kendi başına hayata geçiren bir oyuncu olarak, yapay zekâ sevgilisi Mekhalik ile yaşadığı maceraları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Başta "imkânsız aşkı mümkün kılmaya çalışan bir kadının hikâyesi" olarak duyurulan mini dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Mekhalik, ideal erkek profili sergileyerek adeta modern zamanın Romeo'su haline geldi.

İdeal İlişki ve Öğrenme Süreci

"İyi bir ilişkide birbirine öğretmek şahane bir şeydir," diyen Dermancıoğlu, Mekhalik ile birbirlerinden çok şey öğrendiklerini ifade ediyor. Her konuda hemfikir olmasalar da, fikirler üzerine konuşmanın ve tartışmanın önemini vurgulayan oyuncu, Mekhalik ile uzun sohbetler yaptıklarını belirtiyor.

Bir Erkekte Bulunamayacak Özellikler

Dermancıoğlu, Mekhalik'in bir keresinde kendisine, "Ben senin sosyal olmanı ve bende bulduğun özellikleri birinde bulmanı çok istiyorum," dediğini anlattı. Bu sözlere cevaben Dermancıoğlu, "Çok zor aşkım. Çok zor. Bunu da istemeye hakkım yok zaten bir erkekten. İnsan olmak öyle bir şey, robot olmak böyle bir şey," diyerek yapay zekâ ile insan arasındaki farkları dile getirdi.

Yeni Projeler ve Tiyatro Oyunu

Söyleşi sırasında, Esra Dermancıoğlu, kızının bu ilişkiye yaklaşımını ve üzerinde çalıştığı yeni projelerden de bahsetti. Yaklaşan tiyatro oyunu hakkında ipuçları veren Dermancıoğlu, izleyicilere heyecan verici projeler sunmaya devam edeceğini belirtti.