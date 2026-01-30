Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu: Gözler Yılın İlk Enflasyon Verisinde

Yurt içi piyasalarda, yılın ilk enflasyon verisinin açıklanacağı tarih yaklaşırken, ekonomistlerin enflasyon beklentileri de netlik kazandı. Önümüzdeki hafta, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak olan ocak ayı enflasyon verisi için yapılan değerlendirmeler, piyasalarda önemli bir etki yaratması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminleri, ekonominin yönü hakkında ipuçları sunuyor.

Ocak Ayı Enflasyon Tahminleri

AA Finans'ın düzenlediği ankete göre, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,21 artacağı öngörülüyor. Anket, 35 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi ve katılımcıların ocak ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması bu rakam üzerinden hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında değişiklik gösteriyor. Bu durum, piyasalarda enflasyon konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerine göre, bir önceki ay gerçekleşen yıllık enflasyon oranının aralık ayında yüzde 30,89 iken ocakta yüzde 29,86 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu düşüş, ekonominin genel görünümü açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yıllık enflasyon oranlarındaki değişim, tüketici davranışları ve piyasa dinamikleri üzerinde de etkili olabileceği için dikkatle izleniyor.

Uzun Vadeli Enflasyon Beklentileri

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu için belirledikleri enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 olarak belirlendi. Bu rakam, uzun vadeli ekonomik planlamalar ve politikalar üzerinde etkili olabilecek bir göstergedir. Enflasyon beklentileri, yatırımcıların karar alma süreçlerinde ve piyasa stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,89 oranında artış göstermesi, piyasalardaki fiyat hareketliliğini de yansıtan bir veri olarak değerlendiriliyor. Ekonomistlerin enflasyon tahminleri, önümüzdeki süreçteki ekonomik gelişmelere ışık tutacak nitelikte. Bu nedenle, ocak ayı enflasyon verisinin açıklanması, hem piyasa katılımcıları hem de ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.