Damien Chazelle'den BABİL, 1920'lerin Los Angeles'ında Brad Pitt, Margot Robbie ve Diego Calva tarafından yönetilen ve Jovan Adepo, Li Jun Li ve Jean Smart'tan oluşan bir oyuncu kadrosuyla orijinal bir destansı settir. Aşırı hırs ve aşırı aşırılık hikayesi, Hollywood'un başlarında dizginlenemeyen bir çöküş ve ahlaksızlık çağında birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü izliyor.

Yazan ve Yöneten

Damien Chazelle

Yapımcılar:

Marc Platt, p.g.a. Matthew Plouffe, p.g.a. Olivia Hamilton, p.g.a.

İdari Yapımcılar

Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel

OYUNCULAR:

Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving. Olivia Wilde

Oldukça emek verilerek çekilen BABİL 3 saat 9 dakika sürüyor.

Büyük bir hırs ve muazzam bir aşılık hikayesi olarak Hollywood'un ilk zamanlarında, kontrolsüz bir çöküş ve ahlaksızlık döneminde bir kaç karakterin yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.