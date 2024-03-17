Ünlü yorumcu ve oyuncu Ayşegül Aldinç, 23 yıl aradan sonra ikinci kitabı olan "Malumatfuruş"u okurlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Çarşamba akşamı, NTV'nin sevilen programı Empati'nin konuğu olarak ekranlara çıktı ve yaşanmış gerçek hikayelerle izleyicilere duygusal bir deneyim yaşattı.

Programda, kariyerinde önemli isimlerin etkisinden bahsederken, Ajda Pekkan'ın yerinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı. Aldinç, Ajda'nın şarkılarını taklit ederek büyüdüğünü ve hala sahnede onun eserlerine yer verdiğini dile getirdi. "Ajda Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından biridir ve onun şarkılarını söylemek beni çok mutlu ediyor" diyerek Ajda Pekkan'a olan hayranlığını ifade etti. Ayrıca, gençlik yıllarında Sezen Aksu'nun da Ajda'yı taklit ettiğini belirtti.

Aldinç, 2016 yılında kaybettiğimiz müzik adamı Atilla Özdemiroğlu ile yaşadıklarını da anlattı. Onunla birlikte yaptığı bir albümü çöpe attığını açıkladı ancak Özdemiroğlu'nun bu duruma anlayışla yaklaştığını ve hiçbir tepki göstermediğini dile getirdi. "Müzikal yolculuğumda karşıma çıkan şahane insanlar sayesinde çok şanslıyım" diyerek duygularını ifade etti.

Aldinç, aynı zamanda ünlü sanatçı Erol Evgin'e olan hayranlığını da paylaştı. "Erol Evgin'e aşıktım. O her neslin sevgilisiydi, erkek Ajda Pekkan gibiydi" sözleriyle Evgin'e olan saygısını ve hayranlığını dile getirdi. Ayrıca, Sezen Aksu'nun kendisine verdiği şarkılar üzerine pişmanlık duyduğunu da paylaştı ve Sezen'in ve diğer sanatçıların cömertliklerini vurguladı.