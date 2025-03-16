Teşkilat Dizisinde Heyecan Dorukta! Altay Ve Neslihan Mücadeleyi Büyütüyor

TRT 1 ekranlarının aksiyon ve gerilim dolu dizisi "Teşkilat", yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 136. bölümde Altay ve Neslihan, düşmanlarına karşı yeni bir mücadeleye girerken, Kraliçe’nin hain planları deşifre edilmeye çalışılıyor.

Neslihan Ve Altay Tehlikelerle Yüzleşiyor

Dizinin yeni bölümünde Selen’in hayatı büyük bir tehlike altına girerken, Neslihan onun için her şeyi riske atıyor. Ancak Kraliçe’nin adamları kliniğe saldırarak, Neslihan’ın hamlelerini engellemeye çalışıyor. Altay, Neslihan’ı ve Selen’i korumak için her türlü tehlikeyi göze alarak mücadeleye girişiyor.

Bu sırada Akif Başkan, Korkut’a çok önemli bir görev veriyor. Korkut, Sofia’yı öldüren Kraliçe’nin peşine düşerek onu yakalamaya çalışıyor. Ancak Kraliçe’nin her zamanki gibi zekice kaçış planları devreye giriyor. Kendisini kurtarmak için elinden geleni yapan Kraliçe, her yolu denese de Korkut’un takibinden kurtulamayacak gibi görünüyor.

“Öyle biri geliyor ki sana şifa oluyor…"



136. Bölüm 2. Fragmanı sizlerle! 🔥#Teşkilat yeni bölümüyle pazar saat 20.00’de @trt1’de! 💥 pic.twitter.com/ckz73MC2r4 — Teşkilat (@teskilattrt) March 14, 2025

Teşkilat Düşmanın Planlarını Bozmaya Kararlı

Örgütün yeni hamlelerini öğrenen Teşkilat ekibi, Altay’ın desteğiyle bu planları alt üst etmek için harekete geçiyor. Neslihan ve Altay, güçlü bir karar alarak ne Kraliçe’ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyeceklerini açıkça ortaya koyuyor.

Bu bölümde Altay ve Neslihan’ın mücadelelerinin nasıl sonuçlanacağı, Kraliçe’nin bir kez daha kaçmayı başarıp başaramayacağı ve Korkut’un intikamını alıp alamayacağı büyük bir merak konusu.

“Teşkilat” dizisinin 136. bölümü, 16 Mart Pazar günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.