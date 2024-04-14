Türk turistlerin Yunan adalarına erişiminde kapıdan vize uygulaması, ilk etapta 10 adada başarıyla yürütülerek diğer adaların da bu ayrıcalıktan yararlanma taleplerini artırdı. Turist akınıyla ekonomi canlanıyor.

Yunanistan'dan Türk turistlere bazı Yunan adaları için kapıdan bir hafta süreyle vize uygulamasına başlamasının ardından, bu ayın ilk 10 günü içinde, geçen yıl aynı döneme oranla bu adalara gelen turist sayısı üç misli arttı.

Türk turistlere 10 Yunan adası için hayata geçirilen kapıdan vize uygulaması başarılı olunca, diğer Yunan adaları da kendilerine aynı ayrıcalığın tanınmasını istiyor ve bunun için yönetime baskı yapıyor.

Yunan Kathimerini gazetesinin paylaştığı resmi verilere göre bu ayın ilk 10 günü içinde adalara gelen turist sayısı geçen yıl aynı dönemine oranla kıyaslandı.

Buna göre, geçen yıl nisan ayının ilk 10 gününde Midilli'ye 390 turist gelirken, bu sayı şimdiden aynı dönem için 3 bin 800’e çıktı.

Türkiye'den gelen turistler

Bunun dışında Sakız Adası’na gelen turist sayısı 2 bin 716'dan 4 bin 993'e, Samos’a gelen turist sayısı 299'dan 2 bin 851'e, İstanköy’e gelen turist sayısı 2 bin 400'den 3 bin 300'e ve Rodos'a gelen ise 2 bin 320'den 5 bin 726’ya yükseldi.

Toplamda, bu beş adaya gelen turist sayısı 2023'te 5 bin 969 iken şimdiden 20 bin 690'a ulaştı.

Türkiye’den gelen turistler için kapıda vize uygulaması ilk olarak bu 5 ada için başlatılmıştı.

30 Nisan’dan sonra ise bu adalara ilave olarak Patmos, Simmi, Meis, Leros ve Kalimnos adalarına da Türk turistler kapıda vize alarak gidebilecek.

Yunana basını, nisan ayının ilk hafta sonundan bu yana ziyaretçi sayısındaki artışın, adaların alışveriş trafiğine ve yerel ekonominin canlanmasını sağladığı yorumu yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ANT1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türk ziyaretçiler için kapıdan vize uygulamasının başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Türk turistler iki misli daha fazla para bırakıyor

Adalardan sorumlu Bölge Valisi Kostas Moutzouris, kapıdan vize uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Adalar turistlerle dolup taşıyor. Türkiye'den gelen her ziyaretçi, charter uçuşlarla gelen ziyaretçilere göre yaklaşık iki kat daha fazla yerel ekonomiye katkı sağlıyor.” dedi.

Kairidis, kapıdan vize uygulamasının diğer adalar için genişletmesi yönünde baskı altında olduklarını belirkterek, Patmos, Taşoz ve Semadirek'in de bu uygulamadan faydalanmak istediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina’da görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Turizm, Yunan ekonomisi için hayati bir öneme sahip. Merkez Bankası verilerine göre Yunanistan geçen yıl 32,7 milyon yabancı turist ağırlayarak 20,5 milyar euro gelir elde etti.

Yunanistan’ın bu konuda yürüttüğü çalışma daha sonra AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Kapı vizesi için ne gerekiyor?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 euro ödemek gerekiyor.

Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolcuku sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.