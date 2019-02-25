YouTube o kanallara reklam vermeyi kesiyor

YouTube, tıbbi aşılar ile ilgili yanlış bilgi yayan kanalların kendi platformu üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyeceğini açıkladı.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre; YouTube, aşı karşıtı yayınlar yapan kanalların zararlı ve tehlikeli fikirlerin yayılmasına yol açtıkları gerekçesiyle video paylaşım sitesi üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyeceğini duyurdu.

Şirket, aşı karşıtı yayınların reklam almasını engellemenin yanında konuyla ilgili uzman görüşlerine yer veren ve tıbbi aşıların faydalarına değinen bilimsel içeriklere ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirtti.