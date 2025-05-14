Kuş Gribi Alarmı: Yeni Salgın Riski Ciddiye Alınıyor

2025 yılına girerken küresel sağlık gündemi, yeniden hayvan kaynaklı virüslerle çalkalanıyor. Özellikle H5N1 tipi kuş gribi virüsü, Moğolistan ve ABD'deki hayvanlarda artan vaka sayısıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzmanlar, virüsün insanlar arasında yayılma potansiyeli taşıdığını belirtiyor ve “yeni bir pandemi riskini” göz ardı etmemek gerektiğini vurguluyor.

Hayvanlardan İnsana Bulaşma Tehlikesi

H5N1 virüsü genellikle kuşlarda görülse de zaman zaman hayvandan insana bulaşma durumları yaşanabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu tür vakalarda hızlı müdahale edilmezse virüsün insandan insana geçiş özelliği kazanabileceğini ve küresel düzeyde bir sağlık tehdidine dönüşebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle veteriner denetimlerinin ve kuş çiftliklerindeki hijyen kurallarının titizlikle uygulanması çağrısı yapılıyor.

Sağlık Otoriteleri Hazırlıkta

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), risk haritalarını güncelleyerek özellikle çiftlik hayvanlarıyla temas halinde olan bireylerin koruyucu ekipman kullanmasını önerdi. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, hayvansal ürün tüketiminde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını yeniden gündeme taşıdı.

Kuş Gribine Karşı Aşılama Araştırmaları Sürüyor

Uzmanlar, hayvan kaynaklı virüslerin insan popülasyonuna sıçrama ihtimali karşısında aşı geliştirme çalışmalarının hızlandığını belirtiyor. H5N1 için çeşitli laboratuvarlarda deneysel aşılar geliştirilmiş durumda. Ancak yaygın aşılama için henüz yeterli güvenlik verisi bulunmuyor.

Hayvansal Ürün Tüketiminde Dikkatli Olunmalı

Uzmanlar, kümes hayvanlarının iyi pişirilmeden tüketilmemesi gerektiğini ve özellikle kırsal bölgelerde açık alanlarda kuşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurguluyor. El hijyeni, iyi pişirme teknikleri ve güvenilir gıda tedariki, korunmada ilk adımlar olarak öne çıkıyor.