Litvanya’da Kargo Uçağı Evlerin Üzerine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta DHL firmasına ait bir kargo uçağı, iniş için alçaldığı sırada trajik bir kazaya neden oldu. Uçak, yerel saatle 03.30’da Vilnius Havalimanı yakınlarındaki bir evin üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından evde bulunan 12 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kazanın Ayrıntıları

Almanya'nın Leipzig kentinden Litvanya’ya doğru hareket eden ve DHL adına SWIFT Havayolları tarafından işletilen kargo uçağı, Vilnius Havalimanı’na iniş yapacağı sırada kontrolünü kaybederek yaklaşık 1,3 kilometre kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştü. Litvanya Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi yetkilileri, uçağın bir evin üzerine çarptığını ve çarpışmanın ardından yangın çıktığını belirtti. Hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Evdeki 12 Kişi Sağ Kurtuldu

Yetkililer, kazanın meydana geldiği evde 12 kişinin bulunduğunu ve hepsinin sağ olarak tahliye edildiğini bildirdi. Ancak uçakta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kaza Sonrası Araştırmalar Devam Ediyor

Litvanya polisi ve Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, kazanın nedenlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelere göre, uçağın iniş sırasında yaşadığı teknik bir sorun nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, olay yerinde kayıp olduğu bildirilen bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik Önlemleri ve İncelemeler

Kazanın ardından Vilnius Havalimanı yakınındaki bölge polis kordonuna alındı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi bölgeye sevk edilirken, yetkililer halkın güvenliği için çevredeki binaları da tahliye etti. Uçak kazalarına yönelik standart prosedürler çerçevesinde, olay yerine uluslararası havacılık yetkililerinin de dahil olduğu bir ekip gönderildi. Çevredeki tanıklar, uçağın yere çarpmadan önce alçaldığını ve motorlarından birinin olağan dışı sesler çıkardığını belirtti.

Havacılıkta Güvenlik Tartışmaları

Bu kaza, kargo uçaklarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. DHL ve SWIFT Havayolları’nın bu trajik olay sonrası güvenlik protokollerini gözden geçirmesi bekleniyor. Havacılık uzmanları, kazaların genellikle teknik arızalar, insan hatası veya olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Kaza Bölgesinde Hayat Normale Döndürülmeye Çalışılıyor

Vilnius’taki yetkililer, kazanın neden olduğu tahribatı en kısa sürede gidermeyi hedefliyor. Tahliye edilen ailelere geçici barınma imkanı sağlanırken, kriz yönetimi ekipleri bölgedeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.