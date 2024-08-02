Türkiye'nin İhracatında Tarihi Temmuz Rekoru

Türkiye, Temmuz ayında ihracatını artırarak ekonomik başarısına bir yenisini ekledi. Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış göstererek 22,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu başarıyı küresel ticaretteki durgunluğa ve geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketine rağmen elde ettiklerini vurguladı. "2024 yılında ekonomimiz üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracatını artırmaya devam etmiştir," diyen Bakan Bolat, dış ticaret dengelenmesinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Ocak-Temmuz Döneminde İhracat Artışı

2024 yılının Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat, yüzde 4,1 oranında artarak 148,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde mal ihracatında net 5,9 milyar dolar artış sağlanırken, ithalat ise azalmaya devam etti. Temmuz ayında ithalat, yıllık bazda yüzde 7,9 oranında gerileyerek 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişme, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmada önemli bir rol oynadı.

12 Aylık İhracat Rakamları

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 3,4 artarak 261,5 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız Cumhuriyet Tarihi’nin rekorunu kırmıştır," ifadeleriyle, ihracatın sürekli artış göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu rekor, Türkiye’nin ekonomik istikrarını ve uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sektör Bazında İhracat Performansı

Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında otomotiv, kimya ve hazır giyim ilk sıralarda yer aldı. Otomotiv sektörü 3,1 milyar dolarlık ihracatla birinci sırada yer alırken, kimya sektörü 2,6 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörlerdeki ihracat artışı, Türkiye'nin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağladı ve genel ihracat rakamlarının yükselmesine büyük destek verdi.

Dış Ticaret Açığındaki Azalma

Temmuz ayında dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 42,3 azalarak 7,2 milyar dolara geriledi. Geçen yılın Temmuz ayında 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl önemli bir düşüş gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,7 seviyesine çıkarak 14,5 puanlık bir artış kaydetti. Bu gelişme, Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiledi ve ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğini pekiştirdi.

Ekonomik ve Ticari Değerlendirmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ihracat performansının artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Küresel ticaretteki durgun seyre ve geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine rağmen, 2024 yılında ekonomimiz üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracatını artırmaya devam etmiştir” dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda attığı adımların doğru ve yerinde olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İhracatın artırılmasına yönelik atılan adımlar ve yapılan düzenlemeler, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelini ve küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir rol oynadı. Bakan Bolat, "İhracatçılarımızın bu başarısı, ülkemizin ekonomik istikrarına ve uluslararası ticaretteki gücüne olan güvenimizin bir ifadesidir," şeklinde konuşarak, ihracatçıların çalışmalarının ülke ekonomisine olan katkısını vurguladı.