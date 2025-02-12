Türkiye ve Endonezya’dan Ortak Açıklama: "Gazze Halkının Sürgününe Karşıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde stratejik ortaklıklarını güçlendirmek adına bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, özellikle Filistin meselesine vurgu yapılarak, "Gazze halkının ana vatanlarından taşınması fikrini reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Stratejik İş Birliği Güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan 64 maddelik ortak beyanda, Türkiye ve Endonezya’nın ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji ve kültürel iş birliklerini artırma konusundaki kararlılıkları dile getirildi.

Erdoğan ve Subianto, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek geleceğe taşınması gerektiğini belirterek, özellikle 2050 yılına kadar ortak projeler geliştirme hedeflerinin altını çizdi.

Gazze’ye Tam Destek: "Halkın Yerinden Edilmesi Kabul Edilemez"

İki lider, Ortadoğu’daki insani krizler hakkında derinlemesine fikir alışverişinde bulundu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken liderler, İsrail’in Filistin halkını topraklarından koparma girişimlerini kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgede huzurun sağlanması mümkün değildir" denildi. Ayrıca, Türkiye ve Endonezya’nın Filistin’in yeniden inşa sürecine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

10 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

İki ülke, ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek adına 2026 yılına kadar ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Liderler, bu amaca ulaşmak için ticari anlaşmaların hızlandırılması ve yatırım alanlarında yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle tarım, sanayi ve altyapı sektörlerinde iş birliğinin artırılması yönünde mutabakata varıldı. Endonezya’nın kalkınma projelerine Türkiye’nin müteahhitlik ve mühendislik desteği sağlayacağı da belirtildi.

Savunma Sanayisinde Güç Birliği

Savunma ve güvenlik iş birliğini derinleştirme kararı alan iki ülke, savunma sanayisinde ortak üretim projeleri geliştirmeyi planlıyor. Türkiye’nin savunma teknolojileri alanındaki tecrübesinin Endonezya’ya aktarılacağı ve Endonezyalı öğrenciler için savunma eğitimleri düzenleneceği açıklandı.

Özellikle siber güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceği, 2025 yılı itibarıyla düzenli 2+2 toplantılar yapılacağı duyuruldu.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Türkiye ve Endonezya, bu görüşme ile diplomatik ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda önemli bir adım attı. İki ülke, sadece ticari ve askeri iş birliklerini değil, kültürel ve sosyal alanlardaki ortaklıklarını da pekiştirmeyi hedefliyor.

Filistin’e verdikleri güçlü destek mesajı ile uluslararası arenada önemli bir duruş sergileyen liderler, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.