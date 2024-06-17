Türkiye otomotiv sanayisi, 2024 yılının ilk beş ayında, toplam üretimde %2'lik bir azalma yaşadı. Otomobil üretimi %1 oranında artış gösterirken, ticari araç üretiminde belirgin bir düşüş gözlendi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre, yılın ilk beş ayında Türkiye'deki toplam otomotiv üretimi 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil Üretiminde Artış, Ticari Araç Üretiminde Düşüş

OSD verilerine göre, yılın ilk beş ayında otomobil üretimi %1 artışla 391 bin 932 adede ulaştı. Ancak ticari araç segmentinde durum farklı. Ticari araç üretiminde %7'lik bir düşüş kaydedildi. Bu düşüş, ağır ticari araç grubunda %12 ve hafif ticari araç grubunda %6 olarak yansıdı. Traktör üretimi de dikkate alındığında, toplam üretim 629 bin 449 adet oldu.

Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75

Türkiye otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yılın ilk beş ayında %75 seviyesinde gerçekleşti. Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranlarına bakıldığında, hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) %75, kamyon grubunda %82, otobüs-midibüs grubunda %60 ve traktörde %72 oranında olduğu belirtildi.

Otomotiv İhracatı ve İç Pazar Performansı

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. Toplamda 420 bin araç ihraç edildi. Otomobil ihracatı %5 artarak 290 bin adede ulaşırken, ticari araç ihracatı %1 düşüşle 130 bin adet oldu. İhracat gelirleri ise %4 artışla 10 milyar dolara yükseldi.

İç pazarda ise otomobil satışları %2 artarak 230 bin adede, ticari araç satışları %6 azalarak 100 bin adede geriledi. Toplamda iç pazarda 330 bin araç satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde, elektrikli ve hibrit araç satışlarında %15'lik bir artış gözlendi.

Sektörün Geleceği ve Yatırımlar

Türkiye otomotiv sanayisi, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik konularında yatırımlarını sürdürüyor. Elektrikli araç üretimi ve batarya teknolojileri üzerine yapılan yatırımlar artarak devam ediyor. Yerli otomobil markası TOGG'un da bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. 2024 yılı sonuna kadar, Türkiye'deki elektrikli araç üretiminin %20 artması hedefleniyor.

Yerli Otomobil TOGG'un Üretim Durumu

Yerli otomobil TOGG'un üretim süreci, planlandığı gibi ilerliyor. TOGG'un Bursa'daki fabrikasında, 2024 yılı sonunda 30 bin adet araç üretilmesi hedefleniyor. TOGG'un ilk modelleri olan SUV ve sedan araçlarının, 2024 yılı sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yerli otomobilin ihracat pazarlarında da rekabet gücü yüksek olması bekleniyor.

Otomotivde Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ve otomotiv sanayisinin entegrasyonu, sektörün geleceği için kritik öneme sahip. Akıllı üretim sistemleri ve dijital ikiz teknolojileri, üretim süreçlerini daha verimli ve esnek hale getiriyor. Türkiye'deki otomotiv firmaları, bu teknolojileri benimseyerek rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyor.

Elektrikli Araç Şarj Altyapısı

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, şarj altyapısının geliştirilmesi de önem kazanıyor. Türkiye'de 2024 yılı sonuna kadar 10 bin yeni şarj istasyonunun kurulması planlanıyor. Bu hedef, hem şehir içi hem de şehirlerarası yolculuklarda elektrikli araç kullanımını teşvik edecek.

Sektörde İstihdam ve Eğitim

Otomotiv sanayisi, istihdam açısından da önemli bir sektör. Yılın ilk beş ayında sektörde istihdam edilen kişi sayısı %2 artışla 150 bin kişiye ulaştı. Sektörde nitelikli iş gücünün önemi artarken, mesleki eğitim programlarına yapılan yatırımlar da büyüyor. Özellikle mühendislik, yazılım ve mekatronik alanlarında eğitim programları genişletiliyor.

Tedarik Zinciri ve Lojistik

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, Türkiye otomotiv sanayisini de etkiliyor. Ancak yerli üretim ve bölgesel tedarik ağlarının güçlendirilmesi, sektördeki olumsuz etkileri minimize ediyor. Lojistik süreçlerin dijitalleşmesi ve akıllı depolama sistemlerinin kullanımı, tedarik zincirinin daha verimli yönetilmesine katkı sağlıyor.

Türkiye otomotiv sanayisi, mevcut zorluklara rağmen, yenilikçi yaklaşımlar ve stratejik yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Sektör, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.