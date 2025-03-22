Altun’dan Sert Mesaj: Türkiye Hukuku ve İstikrarı Hedef Alan Senaryolara Boyun Eğmeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı siyasi tartışmalar ve adli süreçler üzerinden yapılan provokatif açıklamalara yönelik net bir duruş sergiledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Altun, devletin ve milletin demokratik hukuk düzenine olan bağlılığını vurgulayarak, Türkiye’nin sokak çağrılarıyla yönlendirilmek istenen bir ülke olmadığını belirtti.

Türkiye, Sokak Provokasyonlarına Teslim Olmayacak

Altun’un açıklamalarında, ana muhalefet partisinin devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çekildi. Yargıya cevap vermek yerine halkı sokaklara yönlendiren açıklamaların demokrasiye ve hukuk düzenine zarar verdiğini ifade eden Altun, bu tür girişimlerin Türkiye’ye zarar vermeyeceğini, aksine devletin kararlı duruşunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kararlılığına Vurgu

Fahrettin Altun, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik tecrübesine ve yoğun çalışma temposuna da değindi. Ramazan ayında dahi çalışmalarına ara vermeyen Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgede ve dünyada yaşanan karmaşık süreçlerden güçlü şekilde çıkarmak için büyük bir mücadele verdiğini vurguladı. Erdoğan’ın millet için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Altun, bu kararlılığın Türkiye’yi güçlü yarınlara taşıyacağını söyledi.

Muhalefete Eleştiri: Krizlerini Ülkeye Yüklemeyin

Altun’un hedefinde sadece yapılan sokak çağrıları değil, muhalefetin kendi iç sorunlarını ülkeye yansıtma çabaları da vardı. “Ana muhalefet partisi, kendi iç çekişmelerini birer ulusal kriz gibi yansıtarak hem hükümeti hem de Türkiye’yi hedef almaktadır” diyen Altun, bu yaklaşımın hem siyasi etik açısından hem de toplumsal huzur açısından sorunlu olduğunu dile getirdi. Muhalefetin, kendi içinden çıkan sorunların faturasını hükümete çıkarmaya çalışmasını sağduyudan uzak bir tutum olarak nitelendirdi.

Hukuk Devleti Vurgusu: Ne Pahasına Olursa Olsun Korunacak

Altun, açıklamasında demokrasinin ve hukuk devletinin temel değerler olduğunu, bu ilkelerin her türlü saldırıya karşı korunacağını söyledi. Türkiye’nin, sokakları araçsallaştırarak yargı üzerinde baskı kurma çabalarına boyun eğmeyeceğini, halkın da bu oyunlara gelmeyecek kadar feraset sahibi olduğunu belirtti. “Şiddetin her türlüsü kötüdür” diyen Altun, devletin suçlu ile suçsuzu ayıracak güce, milletin ise olup biteni en doğru şekilde değerlendirecek dirayete sahip olduğunu ifade etti.

Devletin Duruşu Net, Milletin İradesi Sarsılmaz

Fahrettin Altun’un açıklamaları, sadece bir siyasi tavır değil, aynı zamanda devletin anayasal düzeni koruma konusundaki iradesinin net bir beyanı olarak yorumlandı. Türkiye'nin iç ve dış tüm tehditlere karşı birlik ve kararlılık içinde hareket ettiğini belirten Altun, demokrasiye zarar vermek isteyen hiçbir girişime fırsat verilmeyeceğini vurguladı.