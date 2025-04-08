Enerji Bağımsızlığı İçin Yeni Dönem Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında yeni bir sayfa açtığını ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli kaynakların tam kapasiteyle kullanılacağını açıkladı. Pakistan’da düzenlenen Madencilik Yatırım Forumu’nda konuşan Bayraktar, enerji alanında gerçekleştirilen reformları ve bundan sonraki stratejik planları paylaştı.

25 Yıllık Reformun Sonuçları

Türkiye’nin enerji piyasasında 25 yıl önce başlatılan reformlar sayesinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Bayraktar, bu süreçte yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekildiğini ifade etti. Bu yatırımların, enerji piyasasının serbestleşmesi ve özel sektörün güç kazanması açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İthalata Olan Bağımlılık Büyük Sorun

Bayraktar konuşmasında, Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığının en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi. 2022 yılında enerji, metal, petrol, doğal gaz, kömür ve mineral alanlarında yaklaşık 100 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu tutarın Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve makroekonomik kırılganlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Yerli Kaynaklara Odaklanma Stratejisi

Enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için tüm enerji kaynaklarının kullanılmasının stratejik bir hedef haline geldiğini ifade eden Bayraktar, “Yenilenebilir enerji, kömür ve yerli mineraller dahil olmak üzere tüm kaynaklarımızı maksimum düzeyde değerlendirmeliyiz,” dedi. Türkiye'nin bu doğrultuda güçlü bir altyapıya ve kaynak çeşitliliğine sahip olduğunu vurguladı.

Madencilikte Sanayi ile Entegre Bir Model

Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından dünya ölçeğinde üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Bayraktar, madencilik alanında sadece ham madde çıkarmaya değil, aynı zamanda bu kaynakları sanayiyle entegre ederek işlenmiş ürünlere dönüştürmeye yönelik stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Böylece katma değerli üretimle birlikte ekonomik katkının artmasının hedeflendiğini belirtti.

Yenilenebilir Enerjide Üretim Hamlesi

Bayraktar, enerji politikalarının yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda teknolojik altyapı kurma hedefinin de olduğunu ifade etti. “Sadece rüzgâr ve güneşten enerji üretmekle kalmayacağız, aynı zamanda bu alanlarda kullanılan türbin ve panellerin üretimini de Türkiye’de gerçekleştireceğiz” sözleriyle yerli üretim vurgusu yaptı.

Yatırımcılar İçin Yeni Reformlar Yolda

Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin teşvik edileceğini belirten Bayraktar, sağlık ve güvenlik konularına da özel önem verdiklerini söyledi. Ayrıca madencilik sektöründe ruhsatlandırma süreçlerini basitleştirmek için bir reform paketi üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Türkiye’nin enerji alanındaki yeni vizyonu, yalnızca enerji üretimini değil, aynı zamanda sanayi, dış ticaret ve çevre politikalarıyla da entegre edilmiş bir ekonomik dönüşüm sürecini hedefliyor. Bu süreç, enerji bağımsızlığına doğru atılan en somut adımlardan biri olarak görülüyor.