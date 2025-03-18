Adalet Bakanı Tunç’tan “Umut Hakkı” ve Terörle Mücadele Açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle “umut hakkı” tartışmaları, Öcalan’ın nevruzda görüntülü mesaj verip vermeyeceği ve terör örgütüyle ilgili gelişmeler hakkında net ifadeler kullanan Bakan Tunç, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Umut Hakkı Mevzuatımızda Yok”

Bakan Tunç, gündemde yer alan “umut hakkı” konusuna değinerek, Türk mevzuatında böyle bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının koşullu salıverme sürecine dair açıklamalar yapan Tunç, ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbetlerin infaz sürecinde farklı bir uygulama olduğunu ve tahliye hakkının bulunmadığını vurguladı.

"Bizim şu an odaklandığımız konu, terörün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Burada muhatap devlet değil, terör örgütünün kendisidir. Eğer örgüt silah bırakmayı kabul ederse bu süreç başka bir noktaya evrilebilir. Ancak terörle mücadelede geri adım atılması söz konusu değildir.” şeklinde konuştu.

Öcalan İçin Görüntülü Çağrı İddialarına Yanıt

Adalet Bakanı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın nevruzda görüntülü bir mesaj verip vermeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ceza infaz mevzuatımız, hükümlülerin dış dünya ile temasına belirli kurallar çerçevesinde izin verir. Mahkumlar sadece mektup yazabilir veya telefonla görüşme yapabilir. Ancak bir videoyla veya canlı bağlantıyla temas kurması kesinlikle mümkün değildir."

Öcalan’ın geçmişte gönderdiği mesajların da belirli kurallar çerçevesinde incelendiğini belirten Tunç, bu sürecin devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Af Tartışmalarına Açıklık Getirdi

Bakan Tunç, genel af konusuna ilişkin kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlaşılmalara da açıklık getirdi.

"Şu an hükümetimizin ve Adalet Bakanlığı’nın gündeminde genel af yoktur. Ancak ceza infaz süreçleriyle ilgili birtakım düzenlemeler geçmişte yapılmıştır ve bazı değerlendirmeler yine hukuk çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak bunlar kesinlikle bir ‘genel af’ kapsamında değildir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle Kovid-19 sürecinde yapılan geçici düzenlemeler nedeniyle oluşan infaz farklılıklarının yeniden değerlendirilebileceğini, ancak bunun kamuoyunda “af” olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Terörle Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor!

Tunç, terörle mücadele politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve devletin, terör örgütünün silah bırakmasını bekleyerek taviz vermeyeceğini dile getirdi.

"Devlet olarak terörle mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Çağrılar sonuç verirse elbette olumlu değerlendirilir. Ancak aksi durumda devletin güvenliği ve ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadelemiz sürecektir." dedi.

Ayrıca, İmralı’daki cezaevi koşullarına yönelik “tecrit” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, burada kalan hükümlülerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara uygun şartlarda tutulduğunu vurguladı.

Bakan Tunç’tan Ekrem İmamoğlu’na Tepki

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.

"Bir belediye başkanının, ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı çirkin ifadeler kabul edilemez. Bu açıklamalar, hem kendisi hem de CHP adına büyük bir talihsizliktir." şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun, hakkındaki yargı süreçleriyle ilgili mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığını, ancak davaların hukukun doğal işleyişi içinde sürdüğünü ifade eden Tunç, yargıya müdahale etmeye çalışan açıklamaların yersiz ve siyasi bir algı oluşturma çabası olduğunu belirtti.

Türkiye İçin En Önemli Süreç: Terörün Sonlandırılması

Bakan Tunç’un açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri de terörün sona erdirilmesi konusunda yapılan vurguydu.

"Türkiye, 40 yıldır terörden büyük zarar gördü. Binlerce şehit verdik, ekonomik ve sosyal kayıplar yaşadık. Terör sona erdiğinde ülkemiz için yepyeni bir dönem başlayacaktır. Ancak bunun olması, sadece devletin değil, tüm toplumun da kararlılığına bağlıdır.” dedi.

Özetle, Adalet Bakanı Tunç, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini, “umut hakkı”nın hukuki bir kavram olarak Türk mevzuatında yer almadığını, af konusunun gündemde olmadığını ve yargının bağımsız kararlar verdiğini vurguladı.