Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Şanlıurfa'da organize etti. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kucaklayan Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, aslında ilk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecekti. Ancak, daha sonradan iptal edilen etkinliğin yeni tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

İki ezeli rakip, hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı deplasman maçı nedeniyle maçın ertelenmemesi üzerine genç oyuncularıyla sahaya çıktı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 1. dakikada attığı golle öne geçtiği sırada Fenerbahçe'nin teknik ekibinden gelen direktif üzerine sahadan çekilen U19 takımıyla karşılaştı.

Bu ani gelişme üzerine hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında sevinçlerini kutladı.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte, Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan ve yedek oyuncular antrenman maçı yaparak zamanlarını değerlendirdi.