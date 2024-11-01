PKK’ya Ağır Darbe: 11 İlde Düzenlenen Operasyonlarda 661 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli adımlardan biri daha atıldı. 11 ilde gerçekleştirilen ve “Gürz-25” adı verilen geniş çaplı operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlar sırasında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi, 661 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda silah-mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaşarak güvenlik güçlerinin başarısını duyurdu.

11 İl Kapsamında Eş Zamanlı Operasyonlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütüne yönelik sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, “11 ilde teröristlerin kırsalda eylem yapmak için hazırladığı mağara ve sığınaklar imha edildi. Operasyonlarda 661 kilogram patlayıcı madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi,” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari’deki İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle yürütüldü. Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkâri Merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, J-SİHA’lar ve ATAK helikopterleri aktif görev aldı.

Ele Geçirilen Mühimmat ve Silahlar

Gürz-25 operasyonları kapsamında ele geçirilen mühimmatın çeşitliliği dikkat çekti. 661 kilogram patlayıcı maddenin yanı sıra 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı, 3 adet RPG-7 Roketatar, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 105 el bombası ve 78 roketatar mühimmatı bulundu. Ayrıca, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı ile 14 bin 67 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların yılın 365 günü, dört mevsim, gece gündüz demeden süreceğini belirterek, “Şehirde ve kırsalda operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Bölücü terör örgütü inlerine saklanamayacak, lojistik alanları başlarına yıkılacak,” dedi. Yerlikaya, güvenlik güçlerine yönelik dualarını ve desteğini de ifade ederek, “Kahraman jandarmamızın ayaklarına taş değmesin. Milletimizin duası sizinle,” ifadelerini kullandı.

Terör Örgütünün Lojistiğine Büyük Darbe

Operasyonların en önemli hedeflerinden biri, terör örgütünün lojistik ve eylem planlarını engellemekti. PKK’nın barınma alanları, sığınak ve mağaraları, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi. Yerlikaya, “Bölücü terör örgütünün inlerini tek tek tespit edip başlarına yıktık,” diyerek operasyonların etkisini vurguladı. Özellikle lojistik destek alanlarının imha edilmesi, örgütün hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlamayı hedefliyor.

Güvenlik Güçlerine Tam Destek

Operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri, insansız hava araçları ve ATAK helikopterleriyle koordineli çalıştı. Hem havadan hem karadan destek sağlanan operasyonlar, bölgede huzuru tesis etmeyi amaçlıyor. Bakan Yerlikaya, operasyonların aralıksız devam edeceğini ve Türkiye’nin teröre asla geçit vermeyeceğini vurguladı.

Operasyonların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm güvenlik güçleri, hem karada hem havada tam donanımlı bir şekilde görev aldı. Yerlikaya, bu operasyonların terörle mücadelenin yalnızca bir parçası olduğunu, devletin ve milletin bütünlüğüne zarar vermek isteyen her türlü tehdide karşı mücadelenin süreceğini belirtti.