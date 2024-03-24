Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının tarihinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Bu karar, Fenerbahçe'nin Avrupa müsabakaları nedeniyle maçın ertelenmesi talebine Galatasaray'ın karşı çıkması üzerine alındı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçları nedeniyle Süper Kupa maçının ertelenmesini talep etmesine rağmen, Galatasaray'ın itirazı sonucunda maçın belirlenen tarihte oynanacağı duyuruldu. TFF'nin resmi açıklamasında, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa'da gerçekleşeceği belirtildi.

Bu karar, taraflar arasında büyük bir heyecan ve rekabet yarattı. Taraftarlar, maçın özgün tarihinde oynanacak olmasını memnuniyetle karşılarken, Türk futbolseverler arasında büyük bir beklenti ve merak uyandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, bu mücadeleyi heyecanla beklerken, maçın unutulmaz anlara sahne olması ve Türk futboluna renk katması umuluyor.

Bu gelişme, Türk futbolunun önemli bir dönemeci olarak kayda geçerken, Süper Kupa heyecanı ve rekabetinin zirveye çıkacağı bir karşılaşma olması bekleniyor.