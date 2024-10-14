İstanbul’da PKK’nın Finans Hücresine Darbe, Sahte Yardım Kampanyalarıyla Para Topladılar

İstanbul Emniyeti’ne bağlı istihbarat birimleri, PKK/KCK terör örgütünün finans yapılanmasını deşifre eden büyük bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK’nın finans hücresinde aktif rol alan üyeler, özellikle Suriye yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulundu. Polis ekipleri, örgüt üyelerini tek tek tespit etti ve onların çeşitli yöntemlerle para topladığını ortaya çıkardı. Yapılan operasyonlar, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Terör örgütü üyeleri, "Hastalara yardım" ve "Muhtaç çocuklara yardım" gibi duygusal hassasiyetleri istismar eden kampanyalarla, halktan para topluyordu. Özellikle hasta ve muhtaç çocukların isimlerini kullanarak sözde yardım paraları toplayan bu kişiler, topladıkları paraları örgütün Suriye'deki yapılanmasına aktarıyordu. Terör örgütü, toplanan bu paralarla hem cezaevinde hükümlü olan teröristlerin yakınlarına hem de kırsal bölgelerde faaliyet gösteren militanların ailelerine maddi destek sağlıyordu.

Bu sahte yardım kampanyalarına katılan 9 örgüt üyesi, polis tarafından yürütülen detaylı bir çalışma sonucunda yakalandı. Operasyonun ardından, örgütün bu yöntemi kullanarak halkı nasıl istismar ettiği deşifre edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyerek terör örgütüne ağır bir darbe indirdi.

PKK’nın Sahte Yardım Kampanyaları

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, PKK'nın finans hücresinde yer alan örgüt üyelerinin, "Hastalara yardım" ve "Muhtaç çocuklara yardım" gibi sahte kampanyalar düzenleyerek para topladıkları ortaya çıktı. Bu kişiler, isimlerini kullandıkları çocukları istismar ederek topladıkları sözde yardım paralarını, örgütün Suriye yapılanmasına aktarıyordu. Bu yöntemle hem cezaevlerinde hükümlü bulunan teröristlerin ailelerine hem de kırsalda faaliyet gösteren örgüt üyelerine maddi destek sağlanıyordu. Polis ekipleri, bu ağın deşifre edilmesi için titiz bir çalışma yürüttü ve örgütün maddi kaynaklarına önemli bir darbe vurdu.

Eş Zamanlı Baskınlar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'daki 7 ayrı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat desteğiyle gerçekleştirildi. Yapılan baskınlar sonucunda, terör örgütünün finans hücresine bağlı olarak faaliyet gösteren 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlar sırasında ele geçirilen dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ise incelemeye alındı. Bu materyallerin incelenmesi, örgütün finansal yapılanması hakkında daha fazla bilgi elde edilmesini sağladı.

Operasyon sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerden 3’ü, "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve serbest bırakıldı. Ancak 4 terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı, bu kişiler tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan bu operasyon, PKK’nın halkı istismar ederek maddi kaynak oluşturma çabalarına büyük bir darbe vurdu. Sahte yardım kampanyalarıyla masum insanları kandırarak para toplayan örgüt üyelerinin yakalanması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesinde önemli bir adım oldu. Bu operasyon, terör örgütünün halkın iyi niyetini sömürerek topladığı maddi desteğin kesilmesine yönelik yürütülen başarılı bir mücadeleyi temsil ediyor.