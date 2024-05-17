Panathinaikos'ta Şok Ayrılık! Fatih Terim Görevi Bıraktı

Yunanistan Süper Ligi play-off'larında PAOK'a 4-1 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fatih Terim, Panathinaikos Başkanı Alafouzos ile yaptığı görüşme sonrasında gelecek sezon planlarının uyuşmadığını belirterek takımdan ayrıldığını duyurdu. Terim, Aralık ayından bu yana büyük bir gayretle çalıştıklarını ve taraftarlarla şampiyonluğu hedeflediklerini ancak planların örtüşmemesi nedeniyle profesyonel ilişkilerinin sona erdiğini söyledi.

Fatih Terim Ayrılığı Duyurdu: "Dün Akşam..."

Terim, ayrılık açıklamasında şunları söyledi: "Aralık ayından bu yana büyük bir emekle çalıştığımız Panathinaikos'ta hedefimiz bu sezonu şampiyon tamamlamaktı. Ancak dün akşam Başkan Alafouzos ile yaptığımız değerlendirme sonucunda, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık ve yolları ayırma kararı aldık."

Terim’in Panathinaikos Karnesi

Sezonun geri kalanında takımın başına Christos Kontis geçecek. Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

PAOK, Fatih Terim’in Kabusu Oldu

Play-off 9. hafta maçında PAOK, Panathinaikos'u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. PAOK, son haftaya lider girerken, Panathinaikos dördüncü sırada yer aldı. PAOK, sezon boyunca Panathinaikos'a karşı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Süper Lig'den 2 Transfer Yapmıştı

Fatih Terim, göreve geldikten sonra Süper Lig'den Trabzonspor'dan Bakasetas ve Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer etmişti.