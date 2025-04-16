Sırrı Süreyya Önder'in Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı Ancak Risk Devam Ediyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ağır kalp krizi sonrasında yapılan hayati risk taşıyan ameliyatla gündemde. Yaklaşık 12 saat süren bu zorlu operasyonun ardından doktorlar, Önder'in sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önder'in kalbine giden ana atardamar olan aortta yırtık tespit edilmesinin ardından acil ameliyata alındığı, kalbinin iki kez durduğu ve yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

Hayati Risk Halen Sürüyor

Hastane yetkilileri, ameliyatın ölüm riski yüksek ve oldukça karmaşık bir müdahale olduğunu belirtti. Kalbi durmuş halde hastaneye getirilen Önder'in, kalp masajı ve entübasyonla hayata döndürüldüğü bildirildi. Operasyon sırasında aort kapağının değiştirildiği ve kalbi besleyen sağ koroner damara baypas uygulandığı açıklandı. Tüm aort boyunca yapılan greftleme işlemiyle diseksiyonun önüne geçilmeye çalışılsa da, kalbin sağ yarısında halen kasılma zayıflığı gözlemleniyor. Bu nedenle Önder, kalp destek cihazına bağlı olarak yoğun bakımda izleniyor.

İlk Müdahale Ambulans Ekiplerinden

Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, yapılan ilk açıklamada, ambulans sürecinde ve hastaneye alındığı sırada iki kez kalbinin durduğunu ifade etti. Hastane ise Önder’in saat 22.11’de nabızsız şekilde ve kalp-akciğer masajı eşliğinde acil servise getirildiğini bildirdi. İlk 10 dakikalık müdahalenin ardından nabız alınabildi ve hemen ekokardiyografi yapıldı. Bunun sonucunda kalbin en büyük atardamarı olan aortta ciddi bir yırtık (disseksiyon) tespit edildi.

Ameliyat Gece Boyunca Devam Etti

Acil bir şekilde ameliyathaneye alınan Önder’in operasyonu saat 23.35’te başladı ve 12 saat boyunca sürdü. Operasyon sırasında birçok kritik cerrahi müdahale aynı anda gerçekleştirildi. Sağ koroner damarın beslenmesinde sorun olduğu tespit edilince baypas yapıldı, ardından aort kapağı değiştirildi. Yırtık tüm aort boyunca devam ettiği için damar greftleriyle damar yapısı yeniden inşa edildi. Ameliyatın tamamlanmasının ardından Önder, kalp ve akciğer desteği sağlayan ECMO cihazına bağlanarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kalbin Sadece Sol Yarısı Güçlü Kasılabiliyor

Doktorlar, operasyon sonrası kalbin sol tarafının iyi çalıştığını ancak sağ tarafın yeterince kasılamadığını vurguladı. Bu durum, Önder'in yoğun bakım sürecinin hayati önemde olduğunu gösteriyor. ECMO cihazı, hem kalp hem de akciğer destek sistemi olarak kullanıldığı için, bu süreçte hastanın tüm vücut fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi gerekiyor.

Sırrı Süreyya Önder’in Durumu Sıkı Takipte

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak değerlendirmelerle daha netleşmesi bekleniyor. Doktorlar, her ne kadar operasyon başarıyla sonuçlanmış olsa da, böylesine ağır bir tablonun ardından kesin iyileşme süreci için zaman gerektiğini ifade ediyor. Yoğun bakım sürecinin dikkatle yönetileceği ve olası komplikasyonlara karşı tüm hazırlıkların yapıldığı da açıklamalara eklendi.