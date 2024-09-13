Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Ölümü Üzerine Araştırmalar Derinleşiyor

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü, hala birçok bilinmeyeni barındırıyor. Cinayete dair yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin ifadeleri alınmış olsa da olayın arkasındaki gerçekler henüz tam anlamıyla aydınlanmadı. Narin’in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar ve itiraflar, soruşturmayı yeni bir boyuta taşırken, yetkililer olayı derinlemesine araştırmaya devam ediyor.

Nevzat Bahtiyar’ın İfadesi Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili kritik bir ifade veren Nevzat Bahtiyar, Narin’in evlerinin yanında bulunan ahırda gördüğü bir şey yüzünden öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bahtiyar’ın ifadesine göre, Narin, evine dönerken geçtiği patika yolda bazı uygunsuz olaylara tanık olmuş olabilir. Bu tanıklığın küçük kızın hayatına mal olmuş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Savcılar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahtiyar’ın ifadesinin ardından yer gösterme işlemi yapılarak olay yerine götürüldü. Bu süreçte elde edilen yeni bulgular, olayın çözülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Soruşturmanın Merkezinde Ahır Var

Bahtiyar’ın ifadesine göre, Narin’in kaybolduğu gün, kuran kursundan evine dönmek üzereyken patika yoldan geçerken ahırın önünden geçmiş ve bu sırada görmemesi gereken bir duruma şahit olmuş olabilir. İddialara göre, Narin’in o gün ahırda gördüğü olay, onun öldürülmesine neden olmuş olabilir. Bu noktada, olayın kesin sebepleri henüz netlik kazanmasa da bu şüphe üzerinde duruluyor.

Soruşturmada yer alan bir diğer önemli iddia, Narin’in ölümünden sonra cesedinin taşınması sürecine dair. Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedeninin kendisine verildiğini ve cesedi tehdit altında gömmek zorunda kaldığını öne sürdü. Bu itiraflar, soruşturmanın seyrini etkileyen en önemli delillerden biri haline geldi.

Narin’in Görüntüleri ve Cinayet Zamanı

Narin, kaybolduğu gün saat 15.15 civarında mahallelerindeki okulun güvenlik kameralarına yansımıştı. Kameralarda, küçük kızın kuran kursundan çıktıktan sonra evine doğru yürüdüğü görülüyor. Patika yoldan evine doğru ilerlerken karşısına ahır çıkıyor ve bu noktadan sonra yaşananlar hala netlik kazanmadı. Yetkililer, Narin’in 15.20 ile 15.30 arasında öldürülmüş olabileceğini düşünüyor. Çünkü cinayet günü cesedin taşındığı araç, saat 15.40’ta dere kenarındaki kameralar tarafından görüntülenmişti.

İddialar ve Soruşturmanın Gidişatı

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ortaya atılan bu iddialar, olayın çözümü için yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Özellikle ahırda yaşanan olaylara dair şüpheler, Narin’in cinayetini aydınlatmak için kilit nokta olarak görülüyor. Yetkililer, soruşturmanın her boyutunu titizlikle incelerken, küçük kızın ölümünün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinildikçe, savcıların ve emniyet güçlerinin olayı çözmek için elde ettikleri ipuçları, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Tüm iddialar dikkatle araştırılıyor ve suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.