Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran’ın Cansız Bedeni Dere Kenarında Bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları titiz aramalar sonucunda küçük Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, jandarma ekipleri, AFAD ve yerel emniyet birimlerinin yoğun katılımıyla yürütüldü. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler, yer altı ve su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramalar sonucunda küçük kızın bedeni, dere kenarında çuval içine konulmuş ve taşlarla gizlenmiş olarak bulundu. Narin Güran’ın öldürüldükten sonra dere kenarına taşındığı ve çuval içerisinde suya yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kamufle edildiği tespit edildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yapılan arama çalışmalarını yakından takip etti. Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, arama çalışmalarının 19 gün boyunca titizlikle sürdürüldüğünü ve küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Zorluoğlu, olayın adli sürecinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ve soruşturmanın gizlilik kararı altında sürdüğünü hatırlattı.

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sürecin adil bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecekler,” dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya dair çok yönlü bir soruşturma yürüttüğünü belirten Tunç, küçük kızın ölümüne neden olanların en kısa sürede yargı önüne çıkarılacağını ifade etti.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte, Diyarbakır’da olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Tavşantepe Mahallesi'nde giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Olayın baş şüphelisi olarak daha önce tutuklanan Narin’in amcası S.G’nin soruşturması devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Göktaş, Narin Güran’ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, "Başımız sağ olsun, sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız," dedi.

Küçük Narin’in ölümünün ardında yatan trajik olay, hem yerel halkı hem de tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 21 Ağustos'ta ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Narin’in kaybolmasının ardından, yetkililer geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. 19 gün süren aramalar boyunca, jandarma ve emniyet birimleri, dronlar, su altı arama kurtarma timleri, köpekli arama ekipleri ve yer altı görüntüleme cihazları gibi birçok araçla küçük kızın izini sürdü. Ancak 8 yaşındaki Narin’in cansız bedenine ulaşılması, aramaların sonlandığı an oldu.

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle devam ederken, olayın sorumluları adalet önüne çıkarılacak. Olay, toplumu derinden sarsmış ve adaletin tecelli etmesi yönünde büyük bir beklenti yaratmış durumda. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, küçük kızın ölümüne ilişkin adli soruşturmanın geniş çaplı olarak devam edeceği ve sorumluların en ağır cezayı alacağı vurgulandı.