"Diyarbakır'da Şok Gelişme: Cinayette Yeni İtiraflar Ortaya Çıktı"

Diyarbakır’da yaşanan Narin Güran cinayeti soruşturmasında dün gece önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili olarak tutuklanan ve cezaevinde bulunan Nevzat Bahtiyar, vicdan azabına dayanamayarak bildiği her şeyi itiraf etti. Gece saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Bahtiyar, dört saat boyunca sorgulandı. İfadesinde, olayın arkasında amca Salim Güran’ın olduğunu ve Narin’in annesi Yüksel ile yaşadığı ilişkiyi gören küçük kızın Salim tarafından boğularak öldürüldüğünü söyledi.

Vicdan Azabı İle Gelen İtiraf

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğerturtmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, ilk ifadelerinde bazı detayları farklı anlatmıştı. Ancak, son itirafıyla olayın perde arkasındaki gerçekleri gözler önüne serdi. Bahtiyar, Salim Güran’ın tehditleri ve baskısı altında hareket ettiğini belirterek, olayın ayrıntılarını adliyede itiraf etti.

Bahtiyar, amca Salim Güran’ın küçük kızın annesi Yüksel ile ilişki yaşadığını ve bu durumu gören Narin'i öldürdüğünü söyledi. “Olay günü Salim beni çağırdı ve eve gittim. Eve vardığımda Narin hareketsiz yatıyordu. Salim, Narin’in durumu gördüğünü, bu yüzden onu öldürdüğünü söyledi. Cesedi yok etmemi istedi ve tehdit etti” diye itirafta bulundu.

Tehdit ve Baskı Altında Yapılan Suç Ortaklığı

Bahtiyar, Salim Güran’ın tehditleri nedeniyle cesedi ortadan kaldırmak zorunda kaldığını ifade etti. Cinayet günü yaşananları detaylarıyla anlatan Bahtiyar, Salim’in kendisini tehdit ederek Narin’in cesedini yok etmesini istediğini ve bu teklifi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. "Oğluma zarar vereceğini söyledi. Bu yüzden çaresiz kaldım ve cesedi Eğerturtmaz Deresi'ne götürdüm. Ancak bu olaya yalnızca tanık oldum, suçu ben işlemedim" dedi.

Salim’in tehditlerinin ardından cesedi bir battaniyeye sararak dereye götürdüğünü itiraf eden Bahtiyar, yaşadığı vicdan azabı nedeniyle doğruyu söylemeye karar verdiğini dile getirdi. Bahtiyar, “Salim bana ‘Bu olaya tanık oldun, cesedi ortadan kaldırmazsan seni de öldürürüm’ dedi. Korktuğum için cesedi Eğerturtmaz Deresi’ne attım” diye konuştu.

Narin’in Annesi Ardımdan Ağladı

Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel'in yaşananlara tanık olduğunu ve olay anında Salim’in tehditleri karşısında ne yapacağını bilemediğini belirtti. İtirafında, cesedi battaniyeye sarıp götürürken, Narin'in annesinin ağlayarak onları izlediğini söyledi. “Narin'in annesi bizi izlerken ağlıyordu. Bu an, hafızama kazındı. Olay çok hızlı gelişti ve ben tehdit altındaydım” diyerek yaşadığı pişmanlığı ifade etti.

Bahtiyar, cesedi Eğerturtmaz Deresi’ne bırakırken büyük bir taş ile örtmeye çalıştığını ve olay yerinden aceleyle ayrıldığını açıkladı. “Cesedi derede bıraktım ve hemen uzaklaştım. Ancak o günden beri vicdan azabı çekiyorum” dedi.

Soruşturma Derinleşiyor

Bu yeni itiraflar, soruşturmayı derinleştirdi. Yetkililer, Bahtiyar’ın ifadesi doğrultusunda Salim Güran’ın rolünü daha detaylı incelemeye başladı. Cinayet soruşturması hız kazanırken, amca Salim’in olayın merkezinde olduğu ve Narin’in ölümünden doğrudan sorumlu olduğuna dair iddialar güçlendi.

Bahtiyar’ın itirafları, olayın ardındaki karmaşık ilişkileri ve tehditleri gözler önüne serdi. Soruşturmanın seyrine göre yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, Türkiye bu trajik olayı yakından takip etmeye devam ediyor.