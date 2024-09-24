Narin Güran Cinayetinde Önemli Gelişme, Yeni Deliller ve DNA İncelemesi

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli delillere ulaşıldı. Tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi üzerine yapılan yeni aramalarda kritik deliller ele geçirildi. Bu deliller, cinayetin çözülmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yaptıkları incelemeler sonucunda buldukları yeni delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderdi. Özellikle ahırda bulunan iki izmarit, DNA analizi yapılmak üzere laboratuvara sevk edildi. Bu delillerin kimlere ait olduğunun belirlenmesi, cinayet soruşturmasında yeni bir aşamaya geçilmesini sağlayabilir.

Cinayette Şüpheler Arttı

Cinayetin soruşturması sırasında Nevzat Bahtiyar’ın itirafları, olayın seyrini değiştirdi. İtirafçı Bahtiyar’ın verdiği ek ifadeler üzerine genişletilen soruşturmada, jandarma ekipleri, cinayetin işlendiği günle ilgili yeni ipuçları bulmayı hedefliyor. Özellikle olayın geçtiği köyde yapılan aramalar sonucunda yeni delillere ulaşılması, soruşturmayı daha da derinleştirdi. Bahtiyar’ın cesedi gömdüğünü söylediği Eğertutmaz Deresi’ndeki incelemeler de titizlikle yürütülüyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan küçük Narin’in cinayetinde yeni bulgulara ulaşıldı. Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda, özellikle ahırda bulunan iki izmarit dikkat çekti. Bu izmaritler, DNA incelemesi için Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. İzmaritlerdeki DNA sonuçları, soruşturmada önemli bir dönüm noktası olabilir.

Köyde Yeni Gözaltılar Bekleniyor

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda köyde yeni gözaltıların olabileceğini belirtiyor. Bahtiyar’ın verdiği ek ifadeler doğrultusunda köyde yaşayan diğer kişiler üzerinde de şüpheler artmış durumda. Jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evinde ve çevresinde nöbet tutarak, delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Cinayetin arka planında başka kişilerin de yer alabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmaritlerin kime ait olduğunun belirlenmesi, cinayetin çözülmesinde kilit bir rol oynayabilir. Özellikle izmaritlerdeki DNA izlerinin, olay yerindeki diğer delillerle örtüşüp örtüşmediği araştırılıyor. Cinayetin işlendiği tarihe ait izmaritlerin kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi, suçluların tam olarak kim olduğunu ortaya çıkarabilir.

Ahır ve Evde Nöbet Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı köyde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda ele geçirilen delillerin yanı sıra, yeni izlere ulaşılmaya çalışılıyor. Jandarma komandoları, itirafçı Bahtiyar’ın evinde nöbet tutmaya devam ediyor. Delillerin güvenli bir şekilde korunması ve yeni bulgulara ulaşılması amacıyla köydeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, ahırda bulunan izmaritler üzerinde DNA incelemesi yapılacak. Bu izmaritlerin kaç gün önce bırakıldığının tespit edilmesi de soruşturma açısından büyük önem taşıyor. DNA analizlerinin sonuçlarına göre, soruşturmanın seyrinin değişebileceği belirtiliyor.

Cinayetin Arkasında Başka İsimler Olabilir Mi?

Narin Güran cinayeti, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen bir vaka haline gelmiş durumda. 8 yaşındaki masum bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Bahtiyar’ın verdiği bilgiler doğrultusunda yeni gözaltıların gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Cinayetin yalnızca bir kişinin suçu olup olmadığı sorusu da gündemde. Elde edilen deliller ve Bahtiyar’ın itirafları, cinayetin başka kişilerle bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyor. Cinayetin ardındaki motivasyonun ve suç ortaklarının olup olmadığının araştırılması, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonuç

Narin Güran cinayetinde elde edilen yeni deliller, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Ahırda bulunan izmaritler ve DNA analizlerinin sonuçları, cinayetin aydınlatılması için önemli bir adım olacak. Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturmada, köyde yeni gözaltıların olması da bekleniyor. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları aralıksız sürerken, Türkiye bu vahşi cinayetin tam olarak aydınlatılmasını bekliyor.