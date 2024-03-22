Akaryakıt sektöründe beklenen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin grubunda cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 liralık bir indirim bekleniyor. Bu indirim, sürücülere biraz olsun nefes aldıracak gibi görünüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu durum da sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

Bazen art arda gelen zamlar sürücüleri sıkıntıya sokarken, bazen de yapılan indirimler beklenen bir rahatlama sağlıyor. Özellikle brent petrol fiyatlarının 85,21 dolara düşmesi, motorin ve benzin fiyatlarıyla ilgili umutları artırdı. Dün motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zamın ardından şimdi ise indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden gelen haber ise sürücülere umut veriyor: Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik bir indirim bekleniyor. Ancak benzin grubunda şu an için bir indirim veya zam görünmüyor.

Daha önceki fiyat artışlarıyla birlikte, 21 Mart'ta benzin fiyatlarına 1 lira 34 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Bu durum, sürücülerin akaryakıt masraflarında ciddi bir artışa neden olmuştu. Ancak şimdi beklenen indirimle birlikte, bu artışın bir kısmının telafi edilmesi bekleniyor.

Güncel verilere göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 43.44 liradan alıcı buluyor. Ancak cumartesi gününden itibaren beklenen indirimle birlikte bu fiyatların değişmesi ve sürücülere biraz olsun maliyet açısından rahatlama sağlaması bekleniyor.