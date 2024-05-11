Meteoroloji'den 29 ile Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini duyurdu. Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. 29 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ülkenin büyük bir kısmında parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışların Şırnak haricinde genel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yoğunlaşması beklenen yağışlar nedeniyle tedbirli olunması önemle vurgulandı. Ayrıca doğu kesimlerde toz taşınımı da bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışlarla birlikte batı kesimlerden başlayarak iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalması öngörülüyor.

Özellikle Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar beklenirken, iç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar esmesi öngörülüyor. Ayrıca toz taşınımı nedeniyle doğu kesimlerde dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarılan iller arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari bulunuyor.